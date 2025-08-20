"Tenemos que sacarnos los mandatos de la cabeza"

La primera versión de “Sex”, la obra que va camino a convertirse en un clásico del teatro nacional, tuvo a Gloria Carrá y a Diego Ramos entre sus protagonistas. Aggiornada a otro estilo pero con el espíritu transgresor de siempre, la versión 2025 volvió a reunir a la pareja y les sumó la presencia de Nicolás “Tacho” Riera y Julieta Ortega.

Por eso, si hay alguien autorizado para hablar de la pieza escrita por José María Muscari es Gloria, una actriz coronada que cuando le propusieron regresar a la pieza que había abandonado seducida por otros proyectos no dudó en decir que sí. “Estuve en muchas de las versiones de Sex: en la primera, en la virtual que se hizo en pandemia y en otra que se llamó Autosex”, dijo la actriz en diálogo con El Diario de la República.

En paralelo, Muscari y su inagotable ritmo de trabajo ideó un elenco paralelo (que tuvo a Cristian Sancho, Ginette Reynal, Celeste Muriega entre otros) para que gire por las provincias. Fue esa versión de “Sex” -muy distinta a la actual- la que arribó a San Luis hace tres años.

“Esta es una obra escrita para cuatro actores con una dinámica más teatral. Para mí, hay algo vital en “Sex” que me hace disfrutar cada función”, explicó la actriz, que tiene que empezar a preparar las valijas para su gira por Villa Mercedes, donde actuará el viernes en el Complejo Molino Fénix, y San Luis, donde estará el sábado en el Cine Teatro. Ambas funciones son a las 21 y las entradas se consiguen en las redes de la productora Diego Sosa Manager Group.

Una de las cosas que más llama la atención de Carrá sobre la obra es la forma en que se divierte el público con temas que en algún momento fueron tabú como la homosexualidad, el poliamor, el placer y la masturbación. Para la actriz, la pieza está conformada “en partes iguales de amor y de luz”.

Es que la intención es descorrer el velo sobre un aspecto que genera placer en lugar de vergüenza. “Todos los temas que rodean al sexo están puestos en la mesa de la obra con total libertad, porque la intención es quitar el miedo, quitar las sombras y sacarnos cosas de la cabeza que son mandatos”, agregó.

Abuelas que van al teatro con sus nietos, madres con hijos, muchas parejas, solos y solas, amigos con derechos, todos son parte de un público que sale de la sala con algunas sensaciones extrañas. Gloria señaló que “por ahí hay un matrimonio que lleva 20 años de casado y uno nunca se animó a decirle al otro cuál era su fantasía”.

En paralelo a la actuación, Carrá mantiene su banda musical “Coronados de gloria”, con la que acaba de lanzar un nuevo trabajo, “Santa Mandarina”. “Es un disco que tiene algunas canciones tranquilas y otras más alegres, porque para mí la mandarina es sinónimo de alegría”, sostuvo.

Sin embargo, la agrupación está un tanto estacionada por la gira de Gloria con “Sex” y por la intención de la cantante de grabar algunos temas solistas, en otro formato para el que convocó a una guitarra flamenca y un acordeón, y que irá subiendo gradualmente a las plataformas.

“Me encantaría ir con la banda a San Luis porque sé que es una provincia que se involucra mucho con la cultura”, dijo la intérprete que no recordó cuándo fue la última vez que estuvo en San Luis.

También animadora del cine nacional merced a su participación en varias películas, Gloria no se mantuvo al margen de la polémica que envuelve al sector tras las declaraciones de Guillermo Francella en el estreno de la exitosa “Homo argentum”. La actriz dijo no estar de acuerdo con su colega y defendió el cine que se hace con mucho esfuerzo y no tiene la respuesta masiva del público.

“Los realizadores de esas películas son muy importantes para la sociedad, para la cultura y hacen que los actores y las actrices tengamos trabajo. Además hay un montón de actores que no son conocidos que también merecen una oportunidad”, concluyó.