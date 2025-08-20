Los chicos oscuros terminan su gira en San Luis

La interminable gira nacional de “Buenos vampiros” llega a su fin en San Luis, el viernes. Luego de un mes de recitales transpirados y oscuros, la banda de Mar del Plata arriba a “Cede” para mostrar “Entre sombras”, su tercer disco en el que reafirman su búsqueda post punk.

Pese a lo largo del tirón, el cuarteto viene con toda la energía merced al descanso que tuvieron entre show y show y a la buena convivencia que experimentaron en una gira que empezó en su ciudad y recorrió casi todo el país. “Somos muy amigos y eso aporta”, dijo la baterista Mora Murguet.

El nombre de la banda se lo deben a una tanguería de Mar del Plata que conocieron hace años Ignacio Perrota e Irina Tuma, los dos fundadores del grupo y realizadores de las letras de vuelo poético. Completa la formación vampira la bajista Luana Giobellina.

En el show puntano, el grupo mostrará las canciones de su nuevo disco, pero también repasará algunas canciones anteriores, debido a que es la primera vez que actúan en la provincia y, aún más, ninguno de los integrantes del grupo conoce San Luis.

Lo que sí sabe Mora, fanática del fútbol como es, es que en la provincia hay un equipo que se llama Estudiantes, como el club de La Plata del que es hincha furiosa. “Trato de tocar con una remera de un equipo de cada provincia a la que vamos, así que si alguien me lleva una remera de Estudiantes de San Luis, me la pongo”, prometió.

La relación con el público es otro de los puntos que “Buenos…” trató de cimentar en la gira. “En cada lugar al que fuimos encontramos públicos distintos; y además nosotros nunca vamos con el mismo show, nunca hacemos la misma lista”.