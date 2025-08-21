La tragedia de un hombre solo

Mascioni, Mottura y Sarli, los únicos. El estreno es el sábado a las 20.

Una serie de hechos artísticos se conjugan en “El único”, la obra de teatro protagonizada por Enzo Mottura que tendrá su estreno en el Teatro Estudio Arte el sábado a las 20. La actuación, la dramaturgia, la fotografía y el video están en la pieza en función a una historia impactante: un hombre que se despierta un día y se da cuenta de que es el único habitante de la tierra.

Para llevar adelante la historia, los servicios actorales de Enzo se mezclaron con la visión aguda del fotógrafo Carlos Mascioni –responsable de las imágenes y de los 14 videos que se proyectan en la función- y la letra de Alberto Sarli, el dramaturgo. En algunos audios colaboró Guillermo Mazzola.

“El único” es una obra de teatro multimedia en la que el actor entrelaza su interpretación con videos cortos, filmados exclusivamente para la pieza. En cuanto al argumento, cuenta la vivencia de un hombre que siempre deseó ser el único.

“El único héroe al que las multitudes aclaman, el único que ocupa el centro de la pantalla y millones de televidentes lo miran fascinados, en una época que ya no se anhela ser el mejor”, dicen los responsables de la obra.

El deseo del protagonista se convierte en tragedia cuando se transforma en el único ser humano con vida.

“El único” tuvo un avance exclusivo en abril durante la cuarta edición del Salón de las artes, cuando tuvo que agregar una función por la respuesta del público.