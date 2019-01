Irreconocible: Guido Süller está internado por una inflamación en la cara

"Quería avisarles que estoy en el hospital Austral. No sé, algo me pasó. Seguramente algo autoinmune. Tengo la cara toda hinchada y es por llevar sobre las espaldas muchas responsabilidades con mi mamá", contó Guido Süller en un video que subió a su cuenta de Instagram.

El mediático mostró su rostro desfigurado, inflamado especialmente en la zona de los párpados y los pómulos, y con los ojos cerrados por la hinchazón.

A Guido le realizarán una tomografía en el hospital para conocer las causas de la inflamación, aunque él cree que se trata de un pico de estrés por la convivencia con su mamá y maltratos que sintió en la provincia de Neuquén cuando iba a participar de un evento. "En Centenario yo iba a conducir los Carnavales y la gente me empezó a insultar. Yo soy popular porque me gusta que la gente me quiera", recordó, angustiado.

El año pasado a Süller lo operaron para extraerle cuatro tumores: dos en la espalda, uno en el pecho y otro en el hombro. Además, el ex comisario de abordo, contó que tenía un problema neurológico por el que iba perdiendo la vista.

Por el momento, no se sabe si el actual problema en el rostro está relacionado con alguno de estos precedentes en su salud.