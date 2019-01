Hace 50 años Los Beatles actuaban en vivo por última vez

Alabados por el Señor, aquellos que pudieron verlo. Hace 50 años Los Beatles realizaron su último concierto en la azotea de Apple Corps, la compañía que habían fundado 18 meses antes, donde funcionaba la parte administrativa y el estudio de grabación.

El show que brindaron formó parte de un proyecto audiovisual que se llamaba "Get Back" y que finalmente fue la película/documental "Let it be". Fue filmado el 30 de enero de 1969 y provocó un caos por la acumulación de personas que arribaron al edificio al 3 Savile Row para ver a los "Cuatro" de Liverpool.

La calle Savile Row era muy conocida en Londres en esa época, ya que nucleaba las mejores sastrerías de todo el Reino Unido. El "James Bond" de Sean Connery en los 60, la nombraba siempre, ya que el agente 007 se hacía confeccionar los trajes a medida en los comercios de esa zona.

A principios de enero bajo las órdenes del director Michael Lindsay-Hogg (los había dirigido en el video "Revolution") comenzaron el rodaje en los estudios cinematográficos de Twickenham, de la capital inglesa. Desde el comienzo no hubo compatilidad con el sitio, por el frío y tenía mala acústica. Estaban acostumbrados a trabajar en los estudios de EMI (hoy Abbey Road) y durante largas horas bien entrada la noche. "En la mañana no podés hacer música", decían los músicos. Al cabo de dos semanas le dijeron a Lindsay-Hogg que querían seguir con el proyecto fílmico pero en Savile Row.

La relación entre los cuatro durante la filmación fue hostil. Por eso George Harrison invitó al pianista Billy Preston para que se uniera a las sesiones y también tocara en el planeado concierto. Este hecho mejoró sobremanera el ambiente durante la grabación del grupo.

La cuestión acerca de dónde, cuándo y cómo se iba a hacer el show se debatió desde los primeros días de la filmación. El desierto del Sahara, las pirámides de Giza, un anfiteatro romano y hasta el transatlántico Queen Elizabeth 2 fueron algunas de las alternativas que pasaron por la cabeza de los músicos, antes de elegir finalmente la techo del edificio de su empresa.

Los Beatles habían brindado su último concierto en el Candlestick Park, en San Francisco, California, el 29 agosto de 1966 cuando finalizaban su cuarta gira por Estados Unidos.

El 30 de enero, pasado el mediodía, ofrecerían su último de su carrera en Savile Row. En la película "Let it be" se pueden ver 21 minutos de esa histórica presentación. Pleno invierno y sólo 7 grados acompañaban a Londres. Era tanto el frío que entre canción y canción John Lennon exclamaba que no sentía los dedos.

Pero uno de los hechos más anecdóticos fue que tanto John como Ringo Starr estaban usando abrigos de mujer. Y es que era tan baja la temperatura que ambos le pidieron a sus respectivas parejas su ropa para poder mantener el calor mientras se presentaban. Así fue como el piloto rojo de Starr y el tapado de bisón café de Lennon eran de Maureen y Yoko Ono, respectivamente. También vemos a George lucir pantalones verdes con zapatillas y a Paul McCartney con un traje ambo de corte similar pero más oscuro, al que usó ocho meses después para la foto de tapa del disco "Abbey Road".

El concierto comenzó con "Get back" y la incertidumbre se apoderó de los peatones que caminan por Savile Row. De donde provenía esa música, que eran temas inéditos hasta ese momento del grupo. La gente de distintas zonas cercanas comenzaron a subir a las azoteas de los edificios conlindantes al de Apple para verlos. Otros decidieron quedarse enfrente y escuchar los nuevos canciones.

El show se completó con "Don't let me down", "I've got a feeling", "One after 909", "Dig a pony" y de nuevo "Get back". El concierto duró más de cuarenta minutos y repitieron las canciones dos veces al menos.

Alguien llamó a la policía y a la zona arribó un camión celular con la idea de arrestar a la banda. Efectivos llegaron al edificio de cuatro pisos, llamaron y pudieron subir hasta la azotea para comunicarle al guardespalda del grupo, Mal Evans, que les dijera debían dejar de tocar porque estaban originando "ruidos molestos" y un gran amontonamiento de personas en la zona, mientras ejecutaban "Get back".

Así finalizó el concierto de forma abrupta. Mientras Los Beatles dejaban los instrumentos y comenzaban a retirarse, Lennon comenzó a dar sus agradecimientos de forma rápida e irónica. “Me gustaría agradecer en nombre del grupo y de mí mismo, y espero que hayamos pasado la audición”, fue la frase que dijo. Palabras sinceras que además recordaron a todas las pruebas que la banda no pasó.

En un capítulo de "Los Simpson" se hizo una parodia de este concierto en el capítulo "Homer's Barbershop Quartet", en donde Homero, Skinner, Apu y Barney formaron un grupo coral que se llamaba "Los Borbotones". Brindan un recital en el techo del bar de Moe y están vestidos con la misma ropa que Los Beatles usaron ese día, dónde también termina interfiriendo la policía. George Harrison aparece en una limusina, frena frente al edificio y baja el vidrio del vehículo, y dice: "Esto ya se hizo" y sigue camino.

Es recordado como uno de conciertos más famosos realizado por una banda de rock. Quedará la incertidumbre de que si algún argentino caminaba al mediodía por Savile Row ese 30 de enero de 1969 y pudo ver todo ese acontecimiento. El "yo estuve ahí" de un argentino, a 50 años de ese concierto, no hay noticias.