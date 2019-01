Más intendencias se suman al plan de lucha contra la pobreza

Seis intendentes del Departamento Chacabuco se sumaron ayer al plan de lucha contra la pobreza que impulsa el gobernador Alberto Rodríguez Saá, por el cual, el Ejecutivo provincial sumará al presupuesto 700 millones de pesos para hacer frente a la crisis económica y social que atraviesa el país, mediante la concreción de obras públicas en cada localidad.

Juan Aparicio (Cortaderas), Romina Peralta (Renca), Iván Vilchez (Villa Larca), Osvaldo Audissio (Villa del Carmen), Myriam Escudero (Papagayos) y Gabriel Ferrari (San Pablo) se reunieron en Terrazas del Portezuelo con el ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz, para refrendar su adhesión y la semana próxima deberán presentar los proyectos para que sean aprobados por los ministerios de Obras Públicas, Hacienda y Gobierno, para que cuanto antes pueden comenzar los trabajos, que tienen como prioridad ocupar mano de obra local. Estos jefes comunales se sumaron a los de Nogolí (Claudia Pinelli) y Zanjitas (Ariel Farías) que el lunes iniciaron los encuentros con el ministro.

Este fondo fue propuesto por el Ejecutivo provincial luego de que la Cámara de Diputados modificara el original del proyecto de presupuesto 2019 donde agregó un artículo 15 que proponía un reparto de fondos a favor de algunos municipios y en detrimento de otros. El Gobernador elevó una contrapropuesta de 700 millones a los senadores para ampliar la ayuda a todos los municipios que no estaban previstos en el proyecto original y la hizo pública en la reunión que mantuvo con 57 jefes comunales a fines de diciembre del año pasado en Terrazas del Portezuelo donde anunció la promulgación de la Ley de Presupuesto.

“Están muy contentos y se han comprometido en que, entre mañana y el lunes próximo, estarán presentando todos los proyectos que, como decimos nosotros siempre, tienen que estar pensados según las necesidades del pueblo y para ver cómo le llegamos a la gente con la mayor cantidad de servicios”, dijo Mones Ruiz al término de la reunión.

También insistió en que “cada intendente es el que sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los pobladores de su localidad y conoce cuál es la manera de mejorarles la calidad de vida a esos pueblos. Por eso estamos trabajando muy unidos y en obras concretas, porque rápidamente queremos aprobarlos y ponernos manos a la obra”.

Además, el integrante del gabinete provincial recordó que estos fondos extraordinarios que invertirá el Ejecutivo se harán por vía de un decreto que propiciará una "readecuación de partidas para que los municipios tengan más fondos y puedan colaborar con la provincia en la lucha contra la pobreza".

Mones Ruiz indicó que no hay uniformidad en las obras que tienen proyectadas cada Municipalidad, “como ellos son los que saben cuáles son las necesidades, no hay una fórmula que los involucre a todos. Por eso, les damos el mismo ejemplo en cada reunión que mantenemos con ellos: queremos que esas obras lleguen a la mayoría de los habitantes”. Y citó como ejemplo que “en muchas localidades hemos hecho una gran inversión para que tengan el servicio de cloacas, pero la mayoría de los vecinos no se puede conectar porque no tiene la plata suficiente para hacer esa obra de manera privada. Esa sería una forma de luchar contra la pobreza muy buena. Porque ya está hecha la infraestructura y ahora hay que concretar que todos puedan conectarse”.

También insistió en que “la idea es que haya rapidez en la presentación de los proyectos, que sea el propio municipio el que haga la obra y que al mismo tiempo le brinde trabajo a sus pobladores”. Sobre este último punto dijo que “la decisión de aportar la mano de obra es de cada intendente, pero lo que nosotros les transmitimos es que la forma de luchar contra la pobreza es dándole la posibilidad de trabajar a la gente del lugar y a través de los mismos municipios”.

Las próximas reuniones previstas para hoy y mañana serán con los jefes comunales de los departamentos San Martín y Junín, mientras que durante la semana próxima se terminará con los restantes departamentos. “Después tendremos que ver cuántos municipios finalmente van a aceptar esta propuesta y, si se diera el caso de que algunos no quieran participar o no estén de acuerdo, entonces veremos cómo podemos distribuir esos fondos que no se utilicen entre los que sí quisieron adherir”, agregó el ministro.