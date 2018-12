La Provincia ratificó que hay $700 millones para las comunas

Los municipios podrán optar por este beneficio o elegir una ayuda nacional que solo incluye a algunas intendencias.

Hay dos opciones para los intendentes y sus pares comisionados para el año que viene. O aceptar una asistencia nacional, que deja afuera a múltiples municipios de San Luis, o elegir la propuesta provincial del gobernador Alberto Rodríguez, que contempla que 700 millones de pesos sean destinados a todas las intendencias y que se enmarquen en el Plan de Lucha Contra la Pobreza. Eso fue lo que el mismo Gobernador les comunicó a 57 jefes comunales, en una reunión que se realizó este jueves en Terrazas del Portezuelo y que, además tenía como fin explicar la definición final del presupuesto 2019, tras las idas y vueltas en la Legislatura provincial.

Los intendentes deberán presentar sus propuestas, enmarcadas en ese plan, en los primeros días de febrero; y allí el equipo del Ministerio de Hacienda definirá cómo se distribuirán los fondos, de acuerdo a la coparticipación de cada municipio, según detallaron diversos jefes comunales en una consulta de El Diario de la República.

Hay intendentes que ya tomaron una postura. "Es un poco lo que ya sabíamos. Cada municipio deberá presentar un proyecto —o varios— en el que expresemos cuáles son las necesidades que tenemos y los planes tendientes a erradicar o mitigar en gran parte la pobreza. Son bienvenidos esos fondos en un marco de una gran crisis en lo económico que se está viviendo en el país", dijo "Rody" Flores, intendente de Villa de Merlo. "Creo que todos los intendentes estamos agradecidos con el Gobernador por contar con fondos extras, fuera del presupuesto que cada municipio tiene elaborado", agregó.

El intendente de la villa turística dijo que piensa destinar esos fondos al subsidio del boleto de transporte urbano, ante el inminente conflicto que se desencadenará a nivel nacional, provincial y municipal por la quita de subsidios, que llevará adelante el gobierno de Mauricio Macri. "Si bien el Concejo ha aumentado una tarifa, no es suficiente para la empresa prestadora, al quedarse sin los subsidios. Lo estaríamos haciendo para el vecino que tiene que salir a trabajar y usar el transporte urbano con menores posibilidades económicas", adelantó. También destinarían parte a obras públicas, "facilitando la formación de cooperativas de trabajo; que pueden trabajar en cordones cuneta en una serie de pequeñas obras que actualmente están sin trabajo y, de esa forma, llevarles una ayuda también".

Otras intendencias, como las de San Martín, Beazley, Alto Pencoso y San Francisco del Monte de Oro no tenían otra opción, ya que nunca fueron contemplados en la propuesta de fondos nacionales. "Nuestro municipio no tenía otro fondo nacional; no estaba en ese listado. Siempre hemos estado sin nada, no tenemos opción. Por eso nos viene muy bien, y me parece que cualquier ayuda que pueda existir tiene que ser para todos, porque la Provincia somos todos", describió Juan Carlos Eduardo, intendente de San Francisco. "Nos sentíamos discriminados, obviamente, porque no nos tocaba nada; pero seguimos la política del Gobernador", agregó. "Todo va a ser destinado a los que más necesitan, a ponernos en el lugar del otro, y eso es lo que está haciendo Alberto. Qué mejor que imitar desde el municipio esas políticas magníficas, con tanta gente necesitada, con esta situación económica espantosa que vivimos, a la que San Luis no es ajena", concluyó.

"No estábamos incluidos ni en los fondos nacionales, ni en los provinciales que agregaron los diputados de San Luis (en el presupuesto provincial). Me parece que es algo justo lo que dice el Gobernador. Creo que todos deberíamos haber estado en ese listado, pero fueron algunos municipios y otros no. Yo, en ese momento, me sentí discriminado por los diputados provinciales", apuntó Alberto Olguín, intendente de Alto Pencoso. El jefe comunal dijo que sus proyectos se enfocarán "en lo que genere trabajo, viviendas y en aquellas personas que están más necesitadas".

"Contamos con eso porque habíamos quedado medio atrás con el tema de la plata que le iba a dar Nación a algunos intendentes; pero emparejó todo el Gobernador con lo que ofreció", coincidió Aníbal González, jefe comunal de Beazley. "Estamos con el proyecto de un cementerio parque y de un balneario", comentó acerca del posible destino del dinero adicional.

"La ayuda que ha destinado el Gobierno para con los municipios, en tiempos de crisis y en un país que realmente no da respuesta, realmente nos pone muy contentos. Y más aún cuando no nos están discriminando, como lo hace Nación con los pedidos que han hecho algunos intendentes de la provincia y con fondos que van a destinar solo a algunos", remarcó Enzo Mirábile, desde la intendencia de San Martín. "Hay muchos puntos a tratar, sobre todo en la parte social", detalló.

La saga del Artículo 15

En la reunión, Alberto Rodríguez Saá también aprovechó para explicar el proyecto de presupuesto que, finalmente, prevaleció para el ejercicio 2019. En términos simples, fue aprobado el proyecto original, que no incluía al Artículo 15 o "cláusula del progreso", donde un grupo de diputados opositores proponía una partida de 494 millones de pesos para municipios afines. En ese entonces, el Gobernador elevó una contrapropuesta de 700 millones al Senado, que ampliaba la ayuda a todos los municipios. Los diputados opositores optaron por volver a modificar la propuesta, algo que entra en conflicto con la Constitución Provincial. Los legisladores de la Cámara baja insistieron en este proyecto y hasta dieron a conocer al Ejecutivo que su proyecto prevalecía. Sin embargo, hubo dos detalles que no tuvieron en cuenta. El primero es que esa comunicación debe tener la firma de los presidentes de ambas cámaras, no solo la de Diputados; y, el segundo, que había pasado el tiempo estipulado para la aprobación del proyecto original —que es de 40 días, entre 20 en Diputados y 20 en Senadores—.

Al aprobarse el proyecto original, la propuesta de 700 millones dejó de existir. Por esto es que, posteriormente, Alberto se reunió con los intendentes para "incorporar el espíritu del Artículo 15". La condición excluyente es que aquellos municipios que podrían obtener fondos nacionales, por un acuerdo que realizó Adolfo Rodríguez Saá junto a diputados nacionales por San Luis (en el que permitieron el quórum para aprobar el presupuesto nacional), no los acepten.