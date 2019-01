Un grupo de vecinos del barrio Pueyrredón se quejan por la falta de agua

Jorge Muñoz se comunicó con El Diario para encontrar una solución al problema de la falta de agua que, desde hace más de 15 días, afecta a los vecinos de barrio Pueyrredón a pocas cuadras del Parque de las Naciones, en la ciudad de San Luis.

El Diario se acercó hasta el pasaje San Vicente al 300 para constatar la denuncia. Allí un grupo de no más de 10 vecinos se reunió para contar lo que viven. "Desde hoy (viernes) al mediodía, no tenemos agua. Sabemos, por la experiencia de los últimos días, que la baja presión y el poco caudal son las razones por las que no sube a los tanques de nuestros hogares", contó el hombre que hace 25 años que vive en la zona.

Su esposa, María Luz Martínez, añadió que llamaron en reiteradas oportunidades y que la única vez que los atendieron en Serba respondieron que ese era "un problema de todos los veranos, pero eso no es así. Nunca nos faltó el agua", aseguró y su marido agregó: "Calculamos que alrededor de 70 vecinos están afectados con el mismo problema".

"Desde Nochebuena que comenzó a faltar el agua. Hay días que por las griferías sale normalmente, otros no", explicó Muñoz que también es vecino del pasaje San Vicente. "Cuando hay agua aprovechamos para cargar baldes y botellas para cuando falta".

El pasaje Santa Lucía está a la vuelta allí, Blanca Guzmán contó que carga diferentes envases con agua para poder paliar los más de 32 grados que hacían a alrededor de las 19.

Casi en la esquina que topa con la calle Yapeyú, Horacio Gordillo decidió comprar una bomba para que el agua que viene de la calle, suba al tanque de sus casas. "Tuve que comprar una bomba para tener agua. El verano sin agua es muy complicado. No sabemos cuándo se va a solucionar o si vamos a estar así hasta que se terminen los calores", lamentó el vecino de barrio Pueyrredón.

Otra de las explicaciones que dio Serba a los vecinos fue que el hecho de que carguen piletas hace que el agua falte. "Somos un barrio con gente de clase media. Puede que alguien tenga una pileta de lona, pero no de natación", dijo Martínez.

Un equipo de El Diario se acercó al predio de Serba para conocer la versión del organismo. Al llegar informaron que el director César Cabrera, no se encontraba por lo que la única respuesta fue que no tenían ningún reclamo en esa calle.