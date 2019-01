Andrea Quiroga no se detiene

Andrea Quiroga no detiene su marcha por nada. La villamercedina es una atleta, miembro de un grupo selecto, que cerró recién su temporada el 31 de diciembre y comenzó una nueva el 1° de enero. Sí, despidió el 2018 largando en la tradicional Maratón de los Dos Años en Río Cuarto, Córdoba, y arrancó el 2019 con un podio en su categoría (35 a 39 años) y un octavo puesto en la general de damas. Ahora, muy lejos de cargar energías, se prepara para retomar hoy una exigente pretemporada con entrenamientos en doble turnos.

“Para mí, correr esa maratón es un regalo. La disfruto y la tomo como una fiesta de egresados. Es increíble, tenés en la calle el apoyo de la gente continuamente y no tomás conciencia, cuando querés ver ya la terminaste, es muy rápida. En esta edición, donde se sintió mucho el calor, me encontré con que había muchas atletas de elite y logré quedar entre las 10 mejores, por lo que regresé contenta, conforme porque hace cuatro años que me mantengo ahí adelante”, señaló Andrea a El Diario de la República, que en la edición anterior fue 5ª en la general.

La ganadora de la prueba de 10 kilómetros fue la local Rosa Godoy (34’44”), representante olímpica en Río de Janeiro 2016. La tucumana María Ovejero, tres veces vencedora de la Corre El Diario, arribó segunda (34’56”) y la misionera Chiara Mainetti (37’07”) se ubicó en tercer lugar. Andrea finalizó con un tiempo de 40 minutos y 35 segundos, a 5 minutos y 51 segundos de Godoy, ganadora además de la categoría 35 a 39 años. “Con Rosa estamos en la misma categoría, hasta que siga corriendo es inevitable no cruzármela”, comentó entre risas.

Tras la Maratón de los Dos Años en el sur cordobés, que se puso en marcha a las 23:45 y cerró pasada la medianoche, la villamercedina selló un 2018 brillante, con un balance más que positivo. “Año a año voy superando las expectativas. Uno de los objetivos del año pasado era la Maratón 15k New Balance de Palermo, donde conseguí bajar dos minutos mi tiempo (57'20", fue 9º en la general). Y en los 21k de Buenos Aires bajé casi 10 minutos el registro (1h26'43", segunda mejor puntana por detrás de Luisa Páez). Fueron dos competencias difíciles”, dijo la atleta entrenada por el sanjuanino Fernando Díaz Sánchez.

Con nuevas metas

Sin perder tiempo, y con nuevas metas, Andrea ya se encuentra transitando otra pretemporada que hoy comenzará con rutinas en doble turno. “Ya estoy pensando en los desafíos de esta temporada. Los objetivos que tengo son participar en alguna prueba importante de pista —posiblemente en el CeNARD— y repetir los 15k de New Balance y los 21k de Buenos Aires. Quiero ver si puedo hacer más media maratones, porque en el 2020 pretendo correr 42k”.

La líder de la agrupación local AQ Tranning tampoco dejará de lado las distintas pruebas que hay a lo largo y ancho de la provincia. “En marzo están las primeras carreras, creo que en Nueva Galia y Justo Daract…. la idea es ahora entrenar y ponerme fuerte para lo que se presente”, manifestó la villamercedina, una de las máximas representantes en la rama femenina que tiene San Luis.

Andrea no sabe lo que es tener descansos, sino más bien todo lo contrario. La garra, el sacrificio y la dedicación son sus principales pilares para superarse día a día, y así poder hacer posibles sus sueños. Ella, simplemente no para.