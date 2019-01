El Gobierno construye viviendas en nueve localidades del interior

La mayoría se edificará en 240 días corridos, como lo estipula el plazo de ejecución.

El Gobierno de la Provincia se encuentra ejecutando 28 viviendas en nueve localidades del interior provincial. Con una inversión de casi 38 millones de pesos, avanza la construcción de seis casas en Nueva Galia, dos en Batavia, dos en Zanjitas, dos en Alto Pencoso, dos en Juan Llerena, tres en La Calera, tres en Villa de la Quebrada, dos en La Carolina y seis en San Martín.

Los nuevos hogares tendrán una superficie total cubierta de 54,80 metros cuadrados y semicubierta de 3,47 metros cuadrados. Serán de tres ambientes: cocina-comedor, dos dormitorios y baño.

Los lotes, donde se edifican, tienen una extensión mínima de 312,50 metros cuadrados, un frente no menor de 12,50 metros y un largo de 25 metros.

En las obras de infraestructura de cada localidad, se ejecutarán una red de agua potable, red de cloacas, red de energía eléctrica y alumbrado público, red vehicular, cordón cuneta, veredas municipales, nivelación y escurrimiento de aguas pluviales, y los trabajos complementarios que resulten necesarios para la conservación y funcionamiento adecuado de las viviendas.

El jefe del Programa Grandes Obras de Arquitectura, Antonio Perretti, precisó que "los trabajos comenzaron en todas las localidades en el último mes y tienen el avance de obra que corresponde. La mayoría se construirá en 240 días corridos, como lo estipula el plazo de ejecución".

De acuerdo al funcionario, las nuevas viviendas contarán con un detalle que las destacará del resto de las casas sociales: tendrán ventanales más grandes, para que tengan más iluminación natural.

"Los techos son inclinados de chapa prepintada y tienen aislación térmica para no tener problema de calor y frío. Con este tipo de cubiertas no tendremos inconvenientes de filtraciones, ya que siempre hay reclamos por este tema. Cuando hay goteras ocasionan problemas de electricidad y se empieza a deteriorar todo el revoque. Se buscó la solución para que no haya más problemas de filtración de agua. El modelo de las casas desde ahora será así", detalló Perretti.

El Gobierno está buscando cumplir los plazos para construir viviendas en Las Aguadas (una), en Saladillo (dos) y en Nogolí (tres).

Además próximamente llamarán a licitación para ejecutar cerca de ciento cuarenta casas: diez en Buena Esperanza, tres en Fortín el Patria, dos en Balde, dos en Renca, dos en Papagayos, cuatro en Cortaderas, trece en Naschel, quince en Tilisarao, cinco en Luján, treinta en Quines, doce en Candelaria, dos en Villa del Carmen, veintisiete en Merlo, dos en Carpintería, cuatro El Trapiche y una en Potrerillos.