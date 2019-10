Sumarán $300 millones por mes para impulsar la economía local

El Gobierno de la Provincia se puso al hombro las consecuencias de la profunda crisis económica que azota al país y anunció una serie de medidas sociales y obras para hacerle frente. Según informó Natalia Zabala Chacur, ministra de Hacienda Pública, se destinarán 300 millones de pesos por mes para poder cubrir la actualización salarial de la administración pública provincial de octubre. También se designarán para las subas que tendrán el Plan Solidario y el "22AG". “Adelantar los salarios y ampliar el beneficio para los 'Pañuelos Solidarios' y las becas '22AG' significa inyectar, ya mismo, 300 millones de pesos por mes que alentarán el movimiento económico interno”, remarcó la ministra.

El monto que recibirán los empleados estatales será de un 20 por ciento y corresponde al ya previsto 10 por ciento de octubre y un adelanto del 10 que se iba a sumar en diciembre, para totalizar el 40 por ciento anunciado en febrero.

Según explicó el ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo, hay aproximadamente 31 mil beneficiarios del Plan Solidario y el incremento es de un 12 por ciento, lo que representa que pasarán a cobrar de 10.800 pesos a 12 mil pesos. En cuanto al "22AG" tendrán un pago de 4 mil pesos, cuando la última actualización prevista en julio les otorgaba 3.600 pesos.

“La devaluación o corrida cambiaria luego de las PASO y los anuncios económicos de Macri no le hicieron bien a los mercados porque eran medidas netamente electoralistas; eso perjudica al país, desfinancia a las provincias y profundiza la crisis”, describió la ministra sobre el difícil contexto actual.

“Por eso en San Luis tenemos que salir a ver cómo uno mantiene la paz social en la Provincia y trabajar para que el consumo no decaiga, es lo único que podemos contener. Nosotros no manejamos la política monetaria, no podemos hacer nada sobre la inflación ni el valor del dólar, tampoco sobre la recesión. Lo que podemos hacer nosotros es contener a nuestro mercado”, aclaró.

En este panorama, actualmente la Provincia solicitó un embargo de los fondos coparticipables que recibe de Nación, para hacer efectivo el pago de una deuda por $20.500.000.000 que mantiene el gobierno nacional con San Luis y que está apoyado en dos fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia. “Aun cuando el pago de la deuda nacional se materializara, el Gobierno de la Provincia está en condiciones de implementar estas medidas”, aclaró la ministra, minutos después del anuncio del plan anticrisis del viernes.

Comedores solidarios

El Ministerio de Desarrollo Social se encargará de coordinar otra de las iniciativas para hacerle frente a la crisis: la implementación de comedores a lo largo y ancho de la provincia. El ministro Berardo remarcó que la colaboración con instituciones, como escuelas, será fundamental. “Toda aquella persona que tenga intenciones de llevar acciones solidarias con estas características, va a ser recibida por el ministerio, siempre en contexto de la celeridad y evitando que aparezcan avivadas, que siempre las hay”, afirmó tras el anuncio.

Hay varias incógnitas que se irán resolviendo con el correr de los días, como por ejemplo la cantidad de instituciones que se sumarán, ya que la prestación del servicio de comedor será voluntaria. Además de los centros educativos están invitados cultos, ONGs y gremios. Consultado por la prensa el día del anuncio, Berardo estimó que buscarán que las escuelas sigan abiertas durante el receso vacacional y que los alimentos sean de productores locales que trabajen en conjunto con el Ministerio de Producción. Esta cartera justamente planea en estos días otra acción para remediar la economía de los puntanos: la elaboración de una canasta social alimentaria a bajo costo.

Mejoras para los docentes

Otra de las labores que emprenderá el Gobierno de la Provincia tiene que ver con la regularización de pago de aquellos docentes con sueldos adeudados por suplencias. La ministra de Educación, Paulina Calderón, detalló que son aproximadamente 500 docentes, con distintos “expedientes” iniciados por trabajos sustitutos y el propio Gobernador puso como fecha límite para pagar lo debido hasta el 30 de noviembre.

“Hemos intensificado con Hacienda todo el procedimiento, así que estamos destinando nuestros recursos humanos a sacar designaciones (por suplencia). Vale aclararlo porque también nos llaman mucho por titularizaciones, por cambios de función de los que han pasado a suplente interino, pero eso no implica cambios en el sueldo, por lo que no los estamos priorizando”, aclaró.