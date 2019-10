Regalo especial: una escuela organizó la fiesta de 15 de una alumna

Cuando Maia Fernández recuerda lo que vivió el lunes en la Escuela Nº 176 "Maestra Nélida Pérez de Ferrer" (más conocida como la ex 38) se le llenan los ojos de lágrimas y en pocos segundos una risa tímida sobresale de su rostro. "Fue muy emocionante, no lo esperaba", le dijo a El Diario. La adolescente cumplió 15 años el domingo y fue protagonista de una fiesta sorpresa que organizaron sus docentes, directivos, tutores y compañeros para que pudiera celebrar a lo grande.

Maia llegó a su colegio creyendo que sería un día como todos los demás. A las 9, sus maestras le dijeron que debía cambiarse porque tenía que sacarse una foto con sus compañeros y compañeras del sexto grado "A". En pocos minutos, una mamá del curso la peinó y la maquilló; la adolescente se puso un vestido azul oscuro y zapatos blancos y salió camino al salón principal. Allí la esperaba el director, Carlos Torres. Cuando abrieron las puertas del SUM, comenzó a sonar "When i was your man", de Bruno Mars, y del otro lado estaban todos sus amigos, su mamá Gabriela y Alexis, uno de sus hermanos. Las lágrimas no tardaron en brotar.

A pesar que la quinceañera es de pocas palabras expresó: "Me gustó mucho, estaba muy emocionada. No podía creer lo que estaba pasando. Le agradecí a la gente por ayudarme".

En el centro, armaron mesas con platos dulces y salados que trajeron los chicos y chicas de sexto. El director llevó la torta, las docentes colaboraron con los regalos y algunas mamás del curso hicieron la decoración, los souvenirs y consiguieron las bebidas.

Justamente fueron las madres y padres de los niños quienes pensaron la iniciativa. La familia de la niña no podía costear una fiesta y pusieron manos a la obra para que la jovencita no se quedara sin su noche -en este caso, mañana- soñada. Entonces pidieron permiso a la institución, que no dudó en decirles que sí. Viviana Albornoz, una de las mujeres que colaboró, contó detalles de la organización. "La mamá de Maia no sabía nada, le avisamos el miércoles pasado. Nos juntamos en diferentes casas y cada una hacía los carteles, los souvenirs. También se sumó otro papá que puso las gaseosas. Hasta mi marido participó", contó entre risas.

La propuesta solidaria generó mucho entusiasmo en la escuela. Mirian Camardelli, docente de la adolescente, señaló que en un principio la idea era hacer la fiesta en el aula, pero cuando se enteraron las maestras de los demás cursos, quisieron ser parte. "La verdad que se lo merece muchísimo. Es una nena muy respetuosa, buena alumna, amigable, la queremos mucho", expresó.

Gabriela Estrada, su madre, destacó el accionar. "Nosotros no podíamos pagarle un gran festejo. El domingo comimos algo y fue muy sencillo, pero cuando supe lo que iba a hacer la escuela no lo podía creer. Le conseguimos un vestido, que es lo que ella más quería. Una chica lo vendía en Facebook y le pedí si me lo podía prestar unas horas", dijo la mujer que integra el Plan Solidario y trabaja en la escuela hace un año.

Además de quienes colaboraron, se sumaron profesores que hicieron de DJ y fotógrafos. Hasta le hicieron un video con saludos. "Fue un gran gesto de toda la comunidad educativa y sobre todo de los tutores. Siempre tratamos de ayudarnos entre todos porque la mayoría de los chicos que vienen son de escasos recursos. Somos una gran familia", expresó Mabel Socca, regente del colegio.