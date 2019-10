GEPU debutará de local frente a San Juan Básquet

GEPU trabaja sin pausa desde hace un par de semanas con la mente puesta en el Torneo Federal de Básquet 2019/2020. Pero ahora lo hace con mayores certezas, ya que tiene fixture para el primer mes y medio de competencia. Y el programa indica que debutará en el "Emilio Perazzo" el próximo viernes 18 ante San Juan Básquet, un equipo que se suma a la competencia.

El "Lobo" será parte de la Región Cuyo, igual que la temporada pasada, pero que tiene algunas modificaciones. Ya no estarán los equipos cordobeses ni serán 9 integrantes en la zona. Este año los participantes serán 8 y habrá dos nuevos clubes: el rival del debut y Juventud Unida de Alpachiri, una localidad ubicada 130 kilómetros al sudeste de Santa Rosa, La Pampa.

El resto de los rivales serán Jáchal de San Juan —que había descendido pero fue invitado—, Municipalidad de Junín (Mendoza), y los pampeanos Ferro y Pico FC de General Pico, más All Boys de la capital de esa provincia.

En la previa, y teniendo en cuenta que las localías son importantes en este certamen, GEPU tiene un cronograma favorable en el arranque. El motivo es que jugará tres partidos en casa y uno solo afuera —2ª fecha en Junín—. Allí deberá hacer la diferencia, ya que después le tocarán cuatro juegos de visitante en dos giras (General Pico y San Juan) y uno solo de local.

La fase regular tendrá 24 partidos para cada equipo de la Región Cuyo. Tres duelos ante cada rival y en el caso de GEPU, un cuadrangular con Junín, Jáchal y San Juan Básquet.

El primero y segundo avanzan directo al playoff de Conferencia. Del tercero al sexto jugarán una reclasificación interna (3º vs. 6º y 4º vs. 5º), de donde saldrán los otros dos que avanzarán al playoff de Conferencia. El 7º y 8º jugarán el Playout para no descender.

En cuanto al torneo en general, contará con 72 equipos divididos en ocho regiones. Cuatro conforman la Conferencia Sur —allí está Cuyo— y cuatro la Conferencia Norte. En playoffs de Conferencia habrá 16 equipos —4 de cada Región—. Los 4 mejores de cada Conferencia jugarán el Playoff Nacional, que entregará los dos ascensos a la Liga Argentina.

El “Lobo” mantuvo la base y confía en los refuerzos

GEPU logró darle continuidad a buena parte del plantel y el cuerpo técnico que tuvo en el torneo anterior. El entrenador José Franzi contó con todos los jugadores desde el primer día de pretemporada.

Con respecto a la temporada pasada, continúan Lionel Sola, Gustavo Acosta, Gastón Torre y Julián Sola. A ellos se incorporaron Diego Prego, Facundo Ferrer, Juan Ávila y Matías Pinto. Las bajas son Agustín Busso, Agustín Mas Delfino, Nicolás Arese y Sebastián Cabello.

En cuanto a los juveniles, tres ya tuvieron la experiencia del torneo pasado y siguen: Federico Alaniz, Santiago Alaniz e Ignacio Ponce. La plantilla se completa con otros tres jóvenes: Joaquín Amaya, Benjamín Hidalgo y Santiago Glellel.

EL FIXTURE DE GEPU

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019

Viernes 18/10

GEPU vs. San Juan Básquet

Viernes 25/10

Municipalidad de Junín vs. GEPU

Viernes 1/11

GEPU vs. Jáchal BB

Domingo 3/11

GEPU vs. Jáchal BB

Viernes 8/11

Pico FC vs. GEPU

Domingo 10/11

Ferro (Gral. Pico) vs. GEPU

Viernes 15/11

GEPU vs. Ferro (Gral. Pico)

Viernes 29/11

Jáchal vs. GEPU

Domingo 1/12

San Juan Básquet vs. GEPU