Hipotecados UVA esperan una solución del nuevo gobierno

Ante la inminente asunción de la nuevas autoridades del gobierno nacional, el grupo de Hipotecados UVA Autoconvocados dio a conocer un comunicado donde, además de plantear los cambios en el sistema de pago y de amortización de la deuda, presenta alguna expectativa acerca del futuro de las más de 120.000 familias deudoras y damnificadas.

El lunes, el presidente electo Alberto Fernández informó que le solicitó a María Eugenia Bielsa, que en su futuro gabinete se ocupará de los temas de vivienda, que empiece a trabajar y darle una solución definitiva a este problema que en San Luis afecta a 400 hogares.

Lo único cierto es que hasta el 31 de diciembre los hipotecados pagarán la cuota mensual congelada al valor que tenía en septiembre de este año, y el resto de esa mensualidad que se actualiza por el porcentaje de la inflación, lo cubre un fondo compensador del Estado Nacional. Pero a partir del primer día del 2020, y según los cálculos de los propios deudores, esa cuota se actualizará un 25 por ciento. Y lo mismo sucederá con el capital que acumula esa deuda.

Paula Hurtado, una de las integrantes más activas de Hipotecados San Luis, comentó que “aunque no hay anuncios oficiales porque todavía no cambió el gobierno, hubo dos noticias que van en esa dirección. Por ejemplo, el futuro director del Indec, Marco Lavagna, comentó que Alberto Fernández le pidió que busque alguna manera de resolver nuestro problema. Yo no sé si ya saben cómo lo harán, pero otro de los rumores que anda circulando es que la primera medida que tomaría el próximo gobierno sería congelar el valor de las cuotas por otros seis meses, lo mismo que el capital. Y en ese plazo se pondrían a trabajar en rever cómo hacer un sistema más justo”.

También opinó que “la actividad del grupo ahora está un poco parada porque la mayoría tiene la idea de que algo va a suceder y alguna solución llegará. A mí me hubiera gustado que en estos meses nos hubiéramos juntado con los nuevos legisladores para ponerlos al tanto para que no nos abandonen”.

La mujer señaló que “de continuar así, estos créditos son impagables. Y aunque tengamos congelado el valor de la cuota mensual, el capital se ajusta por la inflación. Lo que estamos pidiendo es que haya una revisión de fondo”.

La villamercedina informó que su deuda “se incrementó durante el último mes en 160 mil pesos más. Es decir que yo le debo al banco ahora 2,4 millones de pesos, cuando lo que me prestaron hace 18 meses fue 1,4 millones. De seguir así literalmente me voy a morir sin poder pagar ese crédito”.

Además dijo que “en caso de que se aplique a partir de enero la actualización del valor de las cuotas, en mi caso se actualizaría unos 4.500 pesos más”. Igual aclaró que “mi caso no es el más preocupante porque mi cuota representa el 23 por ciento de mis ingresos, porque yo pude acceder a un crédito del Banco Nación con el plazo más extenso y la tasa más baja”. Y señaló que ella hoy devuelve 12 mil pesos mensuales cuando hace un año y medio empezó con 7 mil.

Hurtado explicó que el sistema UVA se aplicó porque “me parece que ellos creyeron que iban a poder controlar la inflación y de esa manera sería la única forma que mucha gente que vive de un sueldo y no tiene gran capacidad de ahorro podía acceder a su vivienda”.