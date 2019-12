Hipotecados UVA piden que se congele la cuota y la deuda

En San Luis dicen que el capital de la deuda no deja de crecer y que no tienen certezas sobre medidas de alivio.

El colectivo nacional "Hipotecados UVA Autoconvocados" dio a conocer un comunicado donde exige "un inmediato congelamiento de la indexación de los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) que alcance tanto a la cuota como al capital de todo el universo de hipotecados, hasta tanto el Banco Central realice una evaluación que implique una salida definitiva del sistema".

El artículo 56 del proyecto de ley de Solidaridad Social, Reactivación Productiva y Emergencia Pública, que envió el Poder Ejecutivo nacional al Congreso para ser aprobado esta semana, menciona que se realizará una evaluación de los créditos UVA para adquisición de viviendas y estudiar los mecanismos para mitigar los efectos negativos. Si bien el colectivo ponderó que el Ejecutivo los haya tenido en cuenta señaló que "la lógica del esfuerzo compartido debe contemplar que el sistema financiero resultó ser un gran beneficiario de las políticas impulsadas desde el anterior gobierno, que le garantizaron a los bancos ganancias extraordinarias".

Además los deudores, que representan a 120.000 familias en todo el país y poco más de 400 en San Luis, deben enfrentar otro problema: el 1º de enero se termina el congelamiento de la cuota que decidió el gobierno de Mauricio Macri, que se pagó al mismo valor en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir que la próxima tendrá que actualizarse al valor de la inflación del mes de noviembre, que fue del 4,3 por ciento.

Paola Hurtado, integrante de "Hipotecados San Luis", dijo estar de acuerdo con el pedido y agregó que "es lo que siempre dijimos: lo que más nos angustia es el capital de la deuda que sigue aumentando todos los meses y si a esto no se lo frena será una deuda infinita".

La hipotecada villamercedina señaló que en su caso "hubo meses en que mi deuda aumentó en 50 mil pesos, otro en 60 mil, también 70 mil y hasta 160 mil cuando el valor de la inflación fue el más alto". Y graficó que "aun si quisiera usar todo mi sueldo para pagar solo el crédito cada mes, no me alcanzarían los años que me quedan para cancelarlo".

Y agregó: "¿Cómo se puede hacer para cambiarlo? No lo sé, yo no me dedico a estudiar la economía. Lo único que sé es que esta fue la única manera que encontró el gobierno anterior para que los bancos pudieran dar créditos para comprar una vivienda. Que ellos no absorbieran ningún efecto negativo de la política económica y que todo corriera por cuenta del tomador del crédito".

Hurtado insistió en que "el texto del proyecto de ley no estipula ni cómo, ni cuándo se tomará esa futura medida. Lo cierto es que nosotros el mes que viene vamos a pagar la cuota actualizada a la inflación de noviembre, porque se estipuló que se actualiza según la inflación de dos meses atrás. Pero además se le sumarán los montos que desde septiembre fueron absorbidos por el subsidio que fijó el Estado. Por eso suponemos que va a ser muy impactante el número final en nuestros sueldos y eso nos genera mucha incertidumbre".