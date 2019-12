Boca empató con Argentinos y ambos siguen en la punta

Fue 1 a 1 en “La Bombonera”, con goles de Ramón Ábila para el “Xeneize” y Santiago Silva para el “Bicho” de la Paternal. El partido contó con la vuelta de Juan Román Riquelme a la cancha como espectador y tras varios años.

Boca y Argentinos Juniors, punteros de la Superliga, quedaron a mano esta noche en la Bombonera, donde empataron 1 a 1 en un peleado partido correspondiente a la decimoquinta fecha del certamen, por lo que todo sigue igual en la cima.

Ramón "Wanchope" Ábila, de cabeza a los 29 minutos del primer tiempo aprovechando un error del arquero Lucas Chaves, abrió la cuenta para el elenco boquense.

En tanto, el uruguayo Santiago Silva, con una gran definición, tras ser habilitado de taco por Damián Batallini, lo empató para el "Bicho", a los 8 del segundo tiempo.

Cuando el partido se terminaba, el árbitro Andrés Merlos expulsó en el local al colombiano Sebastián Villa por insultar a Eduardo Lucero, uno de los jueces asistentes.

Con este resultado, ambos siguen en lo más alto de la tabla de posiciones, con 29 puntos, tres más que el escolta Racing.

El encuentro se disputó en medio de una jornada caliente, signada por la contienda política interna de Boca y la presencia en la cancha después de cinco años de Juan Román Riquelme, ídolo del club y candidato a vicepresidente segundo en la lista opositora de Jorge Amor Ameal.

En cuanto al partido, Argentinos no se achicó por el entorno, se mostró como un equipo bravo, mordedor y confiado, mientras que Boca no pudo resolver el planteo del rival y casi no llegó al arco de Chaves.

Argentinos empezó mejor, pero Boca encontró el gol

El "Bicho" salió con decisión en el inicio, presionó la salida de Boca y por momentos jugó en campo rival frente a un "xeneize" confundido en esos primeros minutos.

Jugados 17 minutos, Fausto Vera probó con un disparo de media distancia, desviado por sobre el travesaño, con Esteban Andrada bien parado y controlando con la mirada.

Un minuto después, Lisandro López se recompuso tras perder la pelota en la salida frente al movedizo Batallini, volvió rápido al área y evitó el gol de Iván Colman.

Pasados los 20 minutos, Boca pudo emparejar el pleito, pero no logró precisión en ataque y el juego pasó a ser una pelea en la mitad de la cancha.

En ese contexto de paridad, llegó el gol boquense. Alexis Mac Allister -surgido del "Bicho"- le ganó en la carrera por izquierda a Miguel Ángel Torrén, lanzó el centro, Chaves la quiso descolgar y se la regaló a Ábila, que convirtió de cabeza.

El gol le dio ánimo a Boca, que pasó a dominar las acciones, ahora sí unos metros más arriba. Así fue que estuvo cerca del segundo gol, en una jugada en la que esta vez el lanzador fue "Wanchope" y el definidor Alexis, pero este remató mal y no aprovechó la oportunidad.

Argentinos lo empató rápido y no pasó sobresaltos en el complemento

El conjunto visitante salió a jugar el segundo tiempo de la misma manera en que lo había hecho en la etapa inicial, complicó a Boca y logró rápido el empate.

Se jugaban 8 minutos, Torrén lanzó la pelota al área rival, Batallini le pegó de taco en el aire para habilitar a Silva y este definió con categoría, picándola ante la salida de Andrada. El experimentado delantero uruguayo no gritó el gol por su pasado en el conjunto de la ribera.

Boca intentó reaccionar, pero Argentinos le volvió a cerrar los caminos, batallando en la mitad de la cancha y cortando los circuitos de juego del local.

El técnico "xeneize", Gustavo Alfaro, movió el banco, poniendo más futbolistas en ataque, pero la superpoblación no fue efectiva y Argentinos siguió controlando los embates de Boca.

Así fue que apenas hubo tiempo para un desborde de Villa por izquierda, a los 21 minutos, que no llegó a conectar Ábila y para algún envío aéreo sin mayores consecuencias.

En el final, Villa se excedió en la protesta por un tiro de esquina que el línea cobró como saque de arco y fue expulsado en medio de un clima caliente por insultos de toda la cancha al árbitro Merlos.