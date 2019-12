Los trabajadores de Transpuntano levantaron el corte, pero continúan de paro

“Luego de que Sergio Tamayo asumiera como intendente, nos reunimos con él. Le explicamos lo que estamos viviendo y le dijimos que si no depositan los sueldos la medida continuará. Además después de que los nuevos funcionarios tomen sus cargos, nos volveremos a reunir”, explicó el secretario gremial de UTA San Luis, Lucio Orozco, y agregó que el nuevo jefe comunal les prometió que va a trabajar para destrabar el conflicto.

“Lo que dijo es que el área de administración de la Municipalidad no se renovará para agilizar los trámites”, explicó y añadió que el corte de la a avenida Raúl Alfonsín fue levantado. “No obstante los compañeros estarán atentos a la reunión que convocamos para a las 21, no saldremos a la calle hasta que no sepamos que va a pasar con los sueldos”, aseguró.

Este es el quinto día de paro. Los trabajadores esperaban que la gestión municipal anterior labrara un decreto que le permitiera a la empresa acceder al fondo compensatorio enviado por el Gobierno de la Nación, para poder cobrar los sueldos. Pero no lo lograron.

Estuvieron en la puerta de la empresa, con banderas y bombos, el gremio UTA junto a los obreros exigen que se les paguen el total del sueldo, que por el momento solo percibieron el 33%.