La piel que incomoda

Aparecen en la televisión todo el tiempo. En el reality de baile a una modelo “se le escapa una” y sale en todos los portales. En carnaval los cuerpos esculturales bailan al ritmo de la samba y todos festejan. Las tetas que responden a patrones hegemónicos de belleza y que son funcionales a la cultura del consumo son aceptadas. Las otras no.

Los pechos que amamantan y alimentan a un bebé incomodan y los que salen en alguna publicidad para prevenir el cáncer de mama, también. La sociedad aún se escandaliza cuando una mujer transita la vida sin corpiño, como si el pezón femenino fuera algo que hay que ocultar y borrar del cuerpo humano. Ni hablar de aquellos pechos que gritan, reclaman y van al frente. Esos molestan, indignan, enfurecen.

La cantante chilena Mon Laferte no tuvo reparo a la hora de reclamar por los derechos en su país. Se paró al medio de la alfombra roja durante la entrega de los Grammys latinos, donde se apostan los fotógrafos para retratar los looks de las celebridades, se desabrochó su sobretodo negro y dejó al descubierto sus pechos junto con la leyenda “En Chile violan, torturan y matan”. Un pañuelo verde, hoy símbolo de la lucha por el aborto legal seguro y gratuito para toda Latinoamérica, completaba el atuendo. La imagen dio la vuelta al mundo en apenas unos segundos.

Muchos destacaron la valentía de la artista, pero una gran mayoría centró su atención en el porqué de mostrar las mamas. ¿Por qué un par de tetas molesta tanto? Lo que molesta no es la teta en sí sino el mensaje, el coraje, el significado. Un par de pechos rebeldes que no salen en la tapa de una revista de moda sino que se plantan con un discurso potente y que no tienen como fin “gustar” sino comunicar, exigir y luchar.

“No hay necesidad”, “A mí no me representan”, “Es desubicado”, son las frases que se escuchan a diario frente a los grupos de mujeres que salen a protestar con sus pechos al descubierto. Es que frente a la opresión nada mejor que liberarse con un gesto tan simple pero que significa tanto. La realidad es que los reclamos, como el ejemplo de Mon Laferte, no tendrían la visibilidad que tuvieron si hubieran sido con ropa encima.

Mon Laferte desafió lo más sagrado del sistema de imposición hegemónica de belleza. Esa alfombra roja por donde desfilan las celebridades para mostrar los más costosos atuendos. Esa pasarela por donde caminan las mujeres más famosas, entalladas y apretadas entre telas que no admiten un gramo más del permitido, con suntuosos escotes y piernas esbeltas. La chilena frenó frente a los flashes y sacó a relucir el arma más poderosa: la piel de una mujer libre.