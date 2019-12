La campaña "Navidar" ya recolectó 200 cajas para donar en las Fiestas

Buscan alcanzar las mil canastas y llevarlas a los merenderos de las zonas más vulnerables de San Luis.

Para llegar a los más humildes y llevarles una buena cena de Navidad, un grupo de amigos y el padre Alan Sosa Tello organizan la campaña "Navidar". Consiste en elaborar una caja navideña bien adornada y llena de amor, con alimentos no perecederos y productos para hacer una comida navideña. Este año llevan recolectadas 200 cajas y esperan alcanzar las 1.000 para llevarlas a 40 lugares, entre comedores y merenderos de la provincia y algunos parajes. Hay tiempo para acercarlas a los puntos de recepción hasta el 20 de diciembre.

La campaña surgió en Buenos Aires y fue idea de un matrimonio amigo del padre Alan. Este les propuso hacerla en San Luis y, desde hace tres años, la replican. "Es una iniciativa de amigos. Si bien la parroquia San Roque adhiere, no es una organización eclesiástica y no tiene ninguna ideología, lo único que persigue es llegar a quien lo necesita", manifestó.

Para seleccionar los destinos de las cajas utilizaron una aplicación que creó un economista para rendir su tesis de licenciatura. "La hizo a partir de un relevo y conformó un mapa de riesgo de las zonas más vulnerables y de sus merenderos y comedores. En base a eso, elegimos los lugares adonde vamos a ir", explicó Sosa Tello y detalló que visitarán "entre 18 y 23 comedores de la ciudad de San Luis, y queremos llegar a algunos parajes como: Chosmes, Naranjo Esquino, Represa del Carmen y Pescadores. En total, alcanzaríamos 40 lugares".

"A diferencia del año pasado, tenemos muchos voluntarios y conseguimos varias camionetas, así que el 21 vamos a salir a todos los puntos al mismo tiempo", contó.

Además, mencionó que tuvieron propuestas de donaciones más grandes, por ejemplo, 100 panes dulces; que, si bien les sirven un montón, no es la misión de la campaña. "El verdadero sentido profundo no solo es que la gente pueda tener algo para cenar la noche de Navidad, sino también que cada persona se ocupe —con su tiempo y de corazón— de armar esta caja que se llena con amor y no con plata", expresó.

"Un consejo que les doy a todos es que una linda canasta con buenos productos puede costar unos 800 pesos. Es un poco cara, pero si se juntan con otras personas la cosa es más fácil. Hay que ser práctico en la solidaridad", indicó.

Los puntos de recepción están ubicados en varios comercios de la ciudad, y el espacio de acopio general de las cajas navideñas es la parroquia San Roque, en la avenida Justo Daract 1726.