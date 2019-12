Suspendieron el Pacto Fiscal

El presidente, Alberto Fernández, acordó junto a los mandatarios provinciales la interrupción por un año del documento que habían rubricado en noviembre de 2017. Los únicos que no lo habían firmado fueron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y el de La Pampa, Carlos Verna.

El presidente Alberto Fernández se reunió este martes cerca del mediodía con los primeros mandatarios de diferentes provincias y acordaron la suspensión, por un año, de la aplicación del Pacto Fiscal, que habían firmado en noviembre de 2017, para reducir impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos, entre otros. Los únicos que no habían rubricado ese documento habían sido los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá y el de La Pampa, Carlos Verna. Esta vez lo hicieron.

La reunión fue en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, con la asistencia del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y los representantes provinciales, entre ellos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que suscribieron aquel acuerdo, y sus respectivos ministros de Economía.

Hoy junto a gobernadores y al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nos reunimos con el presidente @alferdez, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. pic.twitter.com/9EIGsA5pVx — Alberto R Saá (@alberto_rsaa) December 17, 2019

En su momento Alberto Rodríguez Saá, el gobernador de San Luis, justificó su decisión de no firmar el acuerdo que había suscripto el expresidente Mauricio Macri, porque implicaba desistir de los procesos judiciales vinculados a la coparticipación federal sin ninguna compensación. "San Luis no cede su autonomía y no firma”, aseguró en ese entonces.

El acuerdo contempla suspender hasta el día 31 de diciembre de 2020 la vigencia de algunos puntos del consenso alcanzado en 2017 y su modificatorio, y se indicó que la decisión se adoptó a raíz de la grave crisis económica que impacta especialmente en los estratos más bajos de la sociedad.

Quienes participaron en el nuevo acuerdo son Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires; el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Córdoba, Juan Schiaretti; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; y Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santa Fe, Omar Perotti; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tucumán, Juan Manzur; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El único mandatario provincial ausente fue el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien asume hoy su cargo.