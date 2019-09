Zabala Chacur: "Es un orgullo que San Luis no tenga deuda"

La ministra de Hacienda aseguró que es gracias a no haber firmado el pacto fiscal con Nación, y sostuvo que la gestión de Macri no les dejó alternativas a las provincias "desfinanciadas".

La ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, realizó declaraciones sobre el informe publicado por el portal Infobae en donde, a través de un mapa, señala que San Luis no tiene deuda. La funcionaria manifestó que significa un orgullo para la comunidad puntana y especificó cómo fue que el gobierno nacional comprometió económicamente al resto de los distritos argentinos.

Ayer a la mañana, el portal web presentó en un mapa el detalle de la deuda que tiene cada provincia. La ministra explicó: "En 2016, cuando se firmó el pacto fiscal, San Luis se opuso rotundamente. En ese momento, una de las zanahorias que se les ofrecieron a las provincias para que renunciaran a todos los juicios que tenían contra la Nación era, justamente, este goteo del tres por ciento que implicaba la devolución de la retención de Anses del 15 por ciento, mal hecha, a toda la República Argentina", analizó.

"Las provincias tomaron deuda en el exterior y lo hicieron en dólares. Ahora, con la gran devaluación que hay, están en emergencia. Llegaron hasta acá por el desfinanciamiento y por seguir esta zanahoria que les ofrecieron del famoso tres por ciento del goteo que les hubiera correspondido. No es el caso de San Luis porque la provincia sí goza de la no deducción del 15 por ciento que cobra actualmente en concepto de coparticipación", explicó.

Además, ayer por la tarde en su despacho recordó algunas de las cláusulas que presentaba aquel acuerdo de 2016. "Imponía a las provincias bajar las alícuotas de ingresos brutos para lograr eliminar en el corto plazo el impuesto. Algunas provincias no pudieron lograrlo y las que lo consiguieron tuvieron como consecuencia el incumplimiento de la Nación en el envío de recursos, por ejemplo, el Fondo Federal Solidario que en su momento se usó como anzuelo para que todos adhirieran al consenso", contó.

Sin embargo, la alegría local no es completa. "Ver este informe y que San Luis no tenga deuda alguna es un orgullo. Pero nos pone muy tristes ver cómo el resto de las provincias sufre semejante endeudamiento. El gobierno nacional es culpable de las políticas macroeconómicas que colocaron a las provincias en esta situación", destacó.

La ministra de Hacienda no estuvo sola en la conferencia y sus asesores más cercanos analizaron la situación general. El coordinador ministerial, Eloy Horcajo, aseguró: "El panorama es complicado. Las provincias no fijan las políticas monetarias nacionales. Para afrontar la deuda en dólares tendrán que disponer de más recursos y no los tienen. Están en un escenario de default".

Por su parte, el jefe de Programa Control de Sociedades del Estado y Entes, Matías Follari, dijo: “El año que viene la Argentina tiene que pagar 20 mil millones de dólares, entre intereses y deuda. El presupuesto contempla un ahorro de cinco mil millones, con lo cual, quedan quince mil millones que nadie sabe cómo se pagarán. No hay ninguna variable macroeconómica que indique que la situación mejorará. El presupuesto de San Luis es equilibrado. Reparte sus recursos entre, educación, salud y seguridad, lo que es una política muy acertada del gobierno provincial".

