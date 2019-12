Se disparó en un 83% la escucha de podcast de "Star Wars"

La escucha de podcasts referidos a la saga de Star Wars subió un 83 % en los últimos dos meses en Spotify en la previa al la lanzamiento de "Star Wars: el ascenso de Sky Walker", que se estrena este jueves y da fin a la saga iniciada en 1977, informó hoy la compañía sueca.

Los podcasts más populares para los seguidores de la famosa franquicia son "Binge Mode: Star Wars" por The Ringer, seguido de los podcasts producidos y conducidos por fans "Star Wars Minute" y "Star Wars Stuff Podcast", indicó la empresa en un comunicado.

A su vez, Spotify señaló que la gente ha reproducido más de 6.7 millones de horas de la música de Star Wars en Spotify desde 2015 y que Argentina está en el top de los 20 países que más escuchan las composiciones y los podcasts de este universo creado por George Lucas y explotado por Disney.

De la banda sonora de John Williams, el track con más streams es "Duel of the Fates", de "Star Wars: La Amenaza Fantasma", seguido de "Across the Stars" (Love Theme) de "Star Wars: El Ataque de los Clones" y "The Imperial March", de la música original de "Star Wars: El Imperio Contraataca".

Como dato curioso, "The Imperial..." aparece en numerosas listas con temática de "casamiento" creadas por los usuarios en Spotify (el total de playlists asciende al medio millón dentro de la plataforma).

Télam