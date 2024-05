En una celebración no tan lejana

Para toda la galaxia, cercana o lejana, la celebración del 4 de mayo es ley. La ópera espacial llamada “Star Wars” cimentó un imperio sólido de aficionados que comulgan con la filosofía Jedi, los celos del lado oscuro y la tranquilidad pacifista de un Gungan.

La fecha del festejo surgió de un juego de palabras en inglés. “May the force be with you”, traducido como "La fuerza te acompañe", tiene una cuestión de fonética que trasladada sería: “Que el cuatro de mayo esté contigo”.

La primera película se estrenó el 25 de mayo de 1977 en Estados Unidos, en apenas un puñado de salas cinematográficas. Pero la imaginación del escritor y director George Lucas dio la vuelta al mundo entero, en tiempo récord para aquellos años donde la inmediatez no era la de ahora.

“Episodio IV: una nueva esperanza”, como se conoció más tarde, rompió con todos los moldes. Por primera vez una cinta utilizaba efectos especiales para contar una historia, para hacer volar naves o crear planetas. La pantalla azul se popularizó en la cultura actual donde ahora todas las cintas de ciencia ficción, o no, utilizan la pantalla verde para filmar escenas que podrían ser más costosas.

Es cierto que “Star Trek”, ahora el clásico rival, tenía una decena de años para ese entonces. Pero la sinfonía de “Star Wars” logró ir más allá, consiguió que personas se adentraran en frases, pensamientos y actitudes cercanas a los protagonistas.

El filme no deja de ser un spaghetti

western con personajes, androides y bichos que tienen su idiosincrasia más cercana a la del humano. Porque toma filosofías budistas, por citar un ejemplo.

La cultura pop no puede despegar la influencia arquitectónica de los planetas o de la construcción de las naves. La “Millennium Falcon” (Halcón Milenario) de Han Solo debe ser una de las naves más reconocidas del globo terráqueo.

El diseño estructural, al igual que el mecánico, fueron premisas para Lucas para construir una veracidad en el correlato. Entonces, es creíble lo que se ve.

En 2012, Disney pateó el tablero. Puso 4.000 millones de dólares para convencer a Lucas, quien vendió su compañía Lucasfilm con todas sus empresas y productos, entre ellos “Light & Magic”, que hace efectos especiales, o "Indiana Jones", uno de los héroes dirigidos por Steven Spielberg.

La firma del ratón exprimió todo lo que pudo, con más críticas que aciertos. Hizo una trilogía final (de los episodios 7 al 9) que no convenció al público ni a los especialistas. Inventó historias dentro de la saga para explicar cómo los Rebeldes consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte (“Rogue One”) o el surgimiento de Han Solo. Con aceptaciones dispares.

Publicó libros y cómics, editados por su otra factoría Marvel, que sí consiguió la aprobación de los lectores.

Pero no todo salió mal. El director y escritor Jon Favreau y el escritor Dave Filoni trajeron un halo de luz. De la buena, de la esperanza.

Filoni creó ricas historias en animación como “La guerra de los clones”, “Rebels” o el live action como "Ahsoka". Todos productos seriados para la plataforma de streaming Disney+. Y Favreu, el compañero de Iron Man, hizo la serie “Mandalorian”, que rompió moldes, historias y una aventura espacial digna de las originales. Así que el panorama no fue tan sombrío.

Los fanáticos siguen festejando, ya sea del lado de los Jedi o de los Siths. Todos unidos por única vez.

“Star Wars” permite viajar entre universos sin pasaportes. El resto… depende del piloto.