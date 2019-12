"He-Man" volverá por partida doble

He-Man quiere proteger al universo por partida doble. Por un lado, Netflix trabaja con Mattel para hacer una nueva serie de “He-Man and the Masters of the Universe”. Mientras tanto, Sony continúa a paso lento intentando hacer un live-action para la pantalla grande.

La versión animada está a cargo de Rob David y Kevin Smith y se llamará “Revelation” (Revelación).

El personaje se sube a la ola creada por She-Ra, que ya va por la cuarta temporada y con grandes críticas por parte de los fans y la prensa especializada. Eso que debutó apenas hace un año.