Gastón Cambareri es un todoterreno

Natación, Motociclismo, Kayak, MTB y Pedestrismo fueron las disciplinas que debió afrontar Gastón Cambareri en el Pentatlón de San Juan que se llevó a cabo por séptimo año consecutivo. Y no solo participó, sino que fue a defender el triunfo obtenido en 2018. Esta vez, fue escolta por tan solo 17 segundos después de casi tres horas de competencia en la zona del dique Ullum.

"Tengo experiencia por haberla corrido en años anteriores, entonces la preparación en cuanto a logística fue más tranquila. Sumado a eso tenía todos los elementos de equipamiento, así que la previa fue mejor. Quizás lo que me jugó un poco en contra es que al tener un calendario tan apretado a lo largo del año, con carreras de distintas disciplinas: Trail Run, Triatlón, etc, no pude llegar al 100% en la moto y en kayak. De todas maneras estuve firme en las demás disciplinas", dijo el protagonista.

Cambareri no solo fue segundo en la general entre 47 competidores, sino que ganó con suma autoridad la categoría 30 a 39 años tras 2h53m28s. El ganador de la carrera fue el mendocino Brian Colombatti, con 2h53m11s. "Di todo y estoy conforme con eso. Además fui muy competitivo y eso me deja tranquilo", agregó.

Gastón hizo un entrenamiento específico en cada disciplina con distintos grupos: la natación la preparó en Squadra Rosso; el motociclismo con Unyou Enduro Team; Kayak en la Escuela de canotaje de Potrero; el ciclismo en Coppy Entrenamientos y el pedestrismo con Los Linces.

La carrera, paso a paso

La competencia inició con 750 metros de natación. Luego llegó el momento de los 40 kilómetros de motociclismo en la modalidad Enduro. Tras la transición era hora de afrontar 7 kilómetros en Kayak. "Mejoré mucho los tiempos en esa disciplina a pesar de las condiciones del lago, en donde hubo viento y mucho calor", contó Gastón.

La anteúltima etapa consistía en poco más de 20 kilómetros de MTB y por último su fuerte: casi 9K de pedestrismo, en donde descontó 2m40s. "En pedestrismo salí con todo e hice un buen trote. Faltó el cierre para lograr el triunfo, pero ya no tenía aire ni piernas. Le acorté mucho en el primer tramo. Y cuando lo empecé a ver a unos 600 metros más o menos aceleré aún más. Pero cuando él notó que venía, levantó el ritmo y nunca pude tomarlo. El ganador planteó una buena carrera y tuvo un poquito más de resto sobre el final", describió el puntano.

Cambareri participará mañana en el Triatlón de Potrerillos y cerrará así un año cargadísimo de actividades. Compitió en pruebas combinadas —en donde siempre fue protagonista— como así también en Trail Run en donde, por ejemplo, viene de lograr el 6º puesto en el tradicional K15 en Villa La Angostura. Sencillamente, un todo terreno.