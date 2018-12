Gastón Cambareri: Rey del pentatlón

Por sexto año consecutivo, la ciudad de San Juan y sus alrededores —más precisamente la zona del Dique Ullum— vibraron con el Pentatlón. Y, en esta edición, el ganador de la modalidad individual, en donde hubo 32 competidores, fue Gastón Cambareri.

El puntano completó la prueba que constó de natación, enduro, kayak, mountain bike y pedestrismo en 3h09’27”. Detrás de Cambareri terminaron dos sanrafaelinos: Hugo Riva, a 4’33”; y Brian Colombatti, a 6’49”.

Además de la competencia individual, que se hace por cuarto año consecutivo, se disputó la tradicional carrera de postas —así nació este Pentatlón—, que contó con 54 equipos.

“Es una carrera que me gusta disfrutarla, pero siempre voy con expectativas de ganar la general o al menos de meterme en el podio. Al ser una carrera con tantas transiciones y situaciones: como perderte, caerte, romper la moto o bici, darte vuelta en el kayak; necesitás no solo andar bien, sino también tener suerte. Yo siempre fui a buscar el podio en las cuatro carreras y nunca se me había dado hasta este año”, le contó Gastón a El Diario.

Camino al triunfo

La carrera tiene como epicentro el Complejo Palmar del Lago en el Dique Ullum, pero también visita el Complejo El Pinar en la última transición entre MTB y trote; para luego recorrer las avenidas del oeste de la capital sanjuanina y terminar en el centro de la ciudad.

“Mi estrategia fue cuidarme y regulé bastante. No quería pinchar o perderme, para poder rematar en el pedestrismo. Yo sabía que si no me sacaban más de cinco minutos, en el trote podía alcanzarlos. Sumado a eso, no cometí errores en ninguna de las disciplinas, por eso pude quedarme con el triunfo. Este año se dio todo redondito”, agregó.

En cuanto a cómo se desarrolló la carrera, Cambareri explicó: “En la natación salí tercero y, luego, pude mantener en la modalidad enduro, en donde corrí en una moto KTM 200cc. Luego del kayak iba segundo, pero en el MTB me pasó otro corredor. Ya en el trote pude pasar a los dos que estaban delante mío”.

El trabajo previo

Por supuesto que para ser competitivo en todas las pruebas debió hacer una intensa preparación previa. “En atletismo trabajé con la Agrupación Ramón Cabrera, en natación con la Escuadra Rosso, en ciclismo con Josué Moyano, un referente de la actividad, y también con Senderos MTB. En enduro entrené con la Agrupación un Show y en kayak con la Escuela de Canotaje de Potrero. Y, además, le sumo gimnasio con el asesoramiento del 'Pollo' Olguín”. A todos ellos tengo que agradecerles porque con sus aportes me permitieron quedarme con esta victoria”, concluyó Gastón, que gracias a su regularidad y corazón se adueñó del Pentatlón sanjuanino.