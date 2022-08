Trail: Gastón Cambareri fue subcampeón sudamericano

San Luis pisó fuerte en el Campeonato Sudamericano de Trail. Es que dos atletas de nuestra provincia fueron parte de la Selección Argentina en Long Distance (35K): Gastón Cambareri y Verónica Filippa.

Para Cambareri fue el debut vistiendo los colores de la Selección y redondeó una enorme competencia en la carrera Tierra de Gigantes en San Juan, ya que terminó segundo con un tiempo de 3:04'27", a 2'22" del campeón Ezequiel Pauluzak. Esa performance le permitió ser subcampeón sudamericano de trail y conseguir una plaza para el Mundial en Chiang Mai (Tailandia), del 3 al 6 de noviembre.

"Cuando terminé se me cruzaron mil cosas. Todo el esfuerzo para llegar a ese momento; la familia, los entrenadores y el equipo que está encima para que esto se haga realidad. Me emocioné mucho porque estaba mi hijo menor, mi señora y mi mamá. Lloré, me desahogué. Creo que aún no tomo dimensión de lo que conseguí". Con esas palabras, el protagonista relató ese hermoso instante cuando cruzó la meta en Ullum.

El objetivo era estar entre los primeros cinco y se dio esto de poder subir al podio. Estoy muy contento. Gastón Cambareri

Cambareri contó detalles de cómo fue el desarrollo de su carrera: "Fue muy dura. Desde el principio me mantuve en el grupo de punta tirando adelante. Sabíamos que debíamos correr en equipo, para mí eso era prioridad. Salí a trabajar para Hugo Rodríguez que era el que mejor estaba, le pregunté si quería que lo tirara, me dijo que sí; y ahí fui. Impuse el ritmo y la idea era llevarlo hasta donde yo pudiera. En un momento nos despegamos con un grupo de chilenos que tenían buenos corredores; yo seguí para adelante, me animé y le di. Tenía confianza, estaba seguro e iba primero. Quizá por ansiedad cometí el error de no hidratarme bien y pasando el 30K empecé a pagarlo. Los últimos 4K los hice a puro corazón. No tenía nada y estaba muy deshidratado. Me alcanzó 'Tati' Pauluzak, mi compañero de equipo, y pasó adelante. Desde ese momento, solo intenté mantener el segundo lugar".

Y continuó: "Esta carrera me demostró que se puede. Lo más importante fue que estuve a la altura y correr ahí, marcando el ritmo, me dejó con muy buenas sensaciones. El triunfo pudo haberse dado, estaba para ser campeón, pero cometí un error y lo pagué".

Podio. Cambareri (2°), Ezequiel Pauluzak (1°) y el chileno Nico Benavídez (3°).

Cambareri es un destacado atleta de nuestra provincia y siempre es protagonista no solo en Trail, sino también en carreras de calle, triatlón, duatlón y hasta compitió en la última Vuelta del Porvenir en ciclismo. "No hay que darse por vencido nunca y seguir adelante. Ser persistente porque en algún momento las cosas llegan. Mi objetivo era estar en la Selección y después de muchos años lo conseguí", añadió.

Por eso también se ilusiona con poder estar en el Mundial en Tailandia: "Logré el cupo. Por supuesto que hay que intentar conseguir el apoyo económico para viajar, pero ojalá se pueda dar. Ahora será un gran objetivo".

Gastón no se relaja y en pocos días viajará a Buenos Aires para correr el próximo domingo la media más popular de Sudamérica. "Estoy cargado, pero terminé bien, sin lesiones. Cuando finalicé estaba que no podía más, pero poco a poco me fui recuperando, así que ahora ya pensamos en los 21K. Quiero bajar la marca", concluyó.

Verónica Filippa terminó quinta

En la rama femenina, Verónica Filippa también integró la Selección Argentina y finalizó en la quinta posición del Sudamericano de Trail, en Long Distance (35K) con 4:51'37". La atleta de San Luis terminó a 16'54" de la campeona, la neuquina Roxana Flores. "Quedé muy contenta porque llegué con lo justo al Sudamericano. Venía recuperándome de un par de molestias y lesiones. Quince días antes no estaba segura de poder viajar. Mi profe fue el primero que creyó en mí y me alentó en la recuperación. Eso se dio y en las últimas semanas pude entrenar bien. Me faltó, me hubiese gustado llegar con una preparación más completa, pero pude terminar bien y hacer una excelente carrera", contó Filippa.

A todo ritmo. En plena competencia. Foto: Vero Filippa.

En cuanto a cómo vivió la prueba, detalló: "Las dos líderes se despegaron en los primeros kilómetros, quedamos en un segundo grupo con otras dos chicas hasta más de la mitad de la prueba. La peruana Katia Sullca, quien terminó tercera, se despegó y luché el cuarto lugar hasta el último momento. Pero en el final me sentí exhausta. Preferí llegar y no quedar acalambrada en la bajada final".

Filippa vivió una nueva experiencia vistiendo los colores "albicelestes". Recordemos que compitió en el Mundial 2019 en Villa La Angostura. "Representar al país se disfruta un montón y lo tomo como un gran compromiso. A pesar de que no llegué al 100% quedé en una buena posición, fui la cuarta argentina y eso también fue importante", concluyó la experimentada trailera.