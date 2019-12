Hay un "campo" que apoya la suba de los derechos de exportación

No todo el universo "campo" puso el grito en el cielo cuando el sábado pasado el gobierno nacional anunció una suba en las retenciones. Hay un sector no tradicional que espera tallar fuerte con la nueva administración, que ya adelantó que le dará oxígeno a la agricultura familiar y las explotaciones de bajo volumen, que son aquellas que no cuentan las hectáreas por miles ni están preocupadas por los precios en el Mercado de Chicago.

Se trata del Foro Agrario Nacional, nacido a mitad de 2019 de la conjunción de varias organizaciones de pequeños y medianos productores (sobre todo de los cinturones hortícolas y de algunas economías regionales), que salió a bancar al gobierno de Alberto Fernández tras la suba de las retenciones tan criticada por las entidades tradicionales del sector agropecuario.

“Apoyamos medidas redistributivas como las retenciones a la exportación, sobre todo en momentos de una Emergencia Social y Alimentaria”, indicó un comunicado del Foro Agrario, donde tallan organizaciones como la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos, de Juan Grabois), la kirchnerista CANPo (Corriente Agraria Nacional y Popular) y el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico.

“No hay un solo campo. Por un lado, existe un campo concentrado que gana con la especulación financiera, la devaluación, que desaloja familias campesinas e indígenas y no le preocupa la destrucción de los bosques nativos ni la contaminación con agrotóxicos. Por otro lado, estamos las y los del campo cooperativo, que generamos más del 54% del empleo rural, producimos alimentos para el pueblo, fuimos perjudicados por la devaluación y motorizamos un cambio de modelo productivo hacia la agroecología y la democratización de los canales de comercialización”, indicó el comunicado de este bloque, escrito con un tono cargado de ideología. En rigor, el último censo agropecuario también mostró que entre los productores de granos y carnes también hay muchos pequeños y medianos que padecen esta suba de retenciones.

Atendiendo a esos matices, para el Foro Agrario Nacional propuso la aplicación de retenciones segmentadas. “Hay que gravar la exportación según la facturación de las cooperativas y la situación de las economías regionales”, explicó el texto.

De todos modos consideró como “lógico” que el nuevo gobierno “actualice” el derecho a exportación para los granos. “Los 4 pesos adicionales fueron tomados con un dólar a 38 pesos, contra los 63 actuales”, indicó el comunicado.

Con este apoyo explícito, el Foro Agrario Nacional también envió un mensaje al presidente Alberto Fernández y sus ministros: “No hay un solo campo, la Mesa de Enlace no representa el territorio, ni tiene propuestas concretas para luchar contra el hambre ni la crisis alimentaria. Necesitamos la segmentación de las retenciones. Nos hubiera gustado discutir y resolver esta decisión antes o paralelamente. Tenemos propuestas y muchas más problemáticas que nos afectan: el precio de los insumos, los seguros multirriesgo, las semillas, el alto costo de los servicios, necesidades en infraestructura, caminos rurales, seguridad, etcétera”.

Palabras más o menos, le están diciendo al gobierno que no solo tome a las entidades tradicionales como interlocutores, sino que abra espacios para debatir con los pequeños productores.