Oviedo y Franzoi volaron a la cima

El villamercedino Ramón Oviedo y la cordobesa Mirta Franzoi fueron los grandes protagonistas ayer del "Gran Premio Eldo Osimani" de ciclismo de ruta, al dominar entre los caballeros y las damas las mangas principales en el circuito internacional "Carlos Bassi" de La Pedrera.

Oviedo, del equipo Los Ranqueles, se quedó con la categoría única (Elite, Sub 23, Junior y Máster A) tras demostrar a lo largo de veinte vueltas determinación, potencia y un gran trabajo físico, que le permitieron festejar no sin antes pelear en un vibrante sprint final.

Por detrás de Oviedo, en lo que fue el tercer y último pelotón de la jornada, llegaron el daractense Víctor González y el puntano Martín Perelló, en segundo y tercer lugar respectivamente.

Luego de la carrera, que fue válida por la 5ª fecha del Campeonato Provincial de Ciclismo de Ruta, el ganador habló con El Diario de la República y comentó: "Traté de no gastarme mucho. Fui viendo cómo se presentaba la carrera y en la vuelta 14 nos cortamos con Perelló. La idea era tenerlo cerca y aguanté hasta el embalaje final, donde tuve piernas para ganar".

En tanto Franzoi, que formó parte del primer pelotón (con la Juvenil y Máster D), consiguió el triunfo en Damas Única al mantener un ritmo fabuloso durante las siete vueltas. El segundo y tercer puesto fueron para dos villamercedinas: Dayana González y Sofía González, que busca afianzarse entre las ruedas finas.

"Me encanta venir acá, el circuito de La Pedrera me sienta bien. Este año me tocó estar muy a full con mi familia, así que colgué como quien dice los guantes y aproveché que venía de visita y largué. Para el próximo año tengo que organizarme, ver qué competencia puedo correr y tratar de ponerme a la altura de las otras chicas", señaló Franzoi, nacida en Tanti.

Esta 5ª función contó con la organización del team La Tregua y la Asociación Civil Conciencia, y con la infaltable participación de los infantiles, que también lucieron sus habilidades. Ayer en La Pedrera, el ciclismo de ruta disfrutó de una nueva jornada exitosa.