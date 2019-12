Los horarios de los comercios y los servicios para las Fiestas

Como todos los fines de año, los servicios públicos y los negocios brindaron sus horarios de apertura y cierre para hoy, mañana, el 31 de diciembre y el 1º de enero; con el fin de evitar llegar tarde a los locales se detalla cada uno de ellos. El San Luis Shopping Center abrirá sus puertas hoy a partir de las 10 hasta las 17 y el 31 funcionará de 10 a 16. Mañana y el 1º de enero permanecerá cerrado. Los supermercados en la ciudad atenderán con horario restringido hoy y el 31 de diciembre que será, en el caso de las sucursales de Vea, de 8 a 16 ambos días. Aiello y Walmart estarán de 8 a 18, mientras que Changomás de Villa Mercedes abrirá de 8 a 17. Mañana y el 1º todos los supermercados permanecerán cerrados.

Estaciones de Servicio

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de San Luis, José Gianello, brindó los horarios de atención en las estaciones de servicio sugeridos para hoy y el 31. "Los shops cerrarán a las 20 y reanudan a las 9. En cuanto a los surtidores los empleados cortarán a las 22:30 y reanudarán entre las 3 y las 6. Durante ese tiempo se realizarán guardias mínimas para urgencias y los bomberos, pero no para los particulares. Mañana y el 1º funcionará como un día normal", detalló.

Bancos

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictaminó que para hoy y el 31 de diciembre no abrirán los bancos. Darán asueto a los empleados en las vísperas de las Fiestas de fin de año, pero si se podrán hacer operaciones por homebanking, cajeros automáticos y los retiros por Extra Cash en los comercios adheridos. También se podrán hacer transferencias e incluso aseguraron que cargarán más los cajeros que de costumbre. Las sucursales reanudarán la atención el jueves 26 y el jueves 2 de enero.

Comercios

La Cámara de Comercio de San Luis sugirió como horario de cierre de los locales para hoy y el 31 las 18. Vito Carmosino manifestó que el horario de apertura queda a criterio de cada comerciante. Los miércoles 25 y 1º de enero estarán cerrados.

Transporte

Los colectivos de Transpuntano hoy y el 31 tendrán una frecuencia similar a la de un día sábado, es decir entre 20 y 35 minutos. El secretario de Gobierno municipal, Diego Hernández, afirmó que las unidades comenzarán a circular a las 6:30 y concluirán en la cabecera de línea a las 20:30. El 25 y el 1º la frecuencia será como la de un feriado. Recomendó descargar la aplicación "Cuándo Llega Transpuntano" para evitar esperas innecesarias. Aseguró que la app está actualizada.

La Secretaría de Transporte del Gobierno de San Luis emitió un comunicado con los horarios de los recorridos del interurbano para hoy y mañana en los distintos corredores. Por ejemplo, María del Rosario dará su último servicio desde San Luis hacia El Volcán a las 19:50. Hacia Potrero de los Funes saldrá a las 19:40. Para El Trapiche, desde Bolívar y San Martín, el último colectivo se irá a las 18:30. Mientras que a Juana Koslay partirá a las 18:15. Los primero servicios de mañana comenzarán a las 7 a El Trapiche. 7:40 a Potrero de los Funes y 7:50 a El Volcán.

En tanto Sol Bus tendrá su último servicio a La Punta a las 19:30 el que va por la Ruta 146; a las 19:24 el que va por Ruta 3 y a las 19:10 el colectivo que va al Bº 900 Viviendas. Mañana comenzarán a circular a las 7:16 desde San Luis a La Punta por Ruta 3 y a las 7:30 por Ruta 146.

Servicios municipales

Hernández recordó que el intendente de San Luis, Sergio Tamayo, decretó asueto hoy y el 31 para la administración pública, por lo que retomarán las actividades el jueves 26 y el 2 de enero. Pero hay algunos servicios que tendrán guardias y funcionarán en las Fiestas. La recolección de residuos se hará hoy y el 31 de 7 a 14. Volverán a la actividad mañana y el 1º a partir de las 19. Recomendó no sacar la basura en el lapso en que los camiones no pasen.

Agregó que la línea de emergencia 147 trabajará las 24 horas, "va a ser el canal para resolver y derivar a cada área los reclamos. El barrido se hará sobre todo en el centro y lo vamos a reforzar. Ese servicio va a trabajar de 7 a 19, sobre todo teniendo en cuenta los horarios de los comercios. El alumbrado y Serba van a tener una guardia que se realizará por el 147 y va a estar 24 horas en actividad. Tránsito será reforzado. Trabajará con guardias en el microcentro en coordinación con la Dirección de Tránsito con la Policía de San Luis". Confirmó que no habrá cortes de calles previstos para las Fiesta.

Salud

El Ministerio de Salud de San Luis informó que la atención en los hospitales de la provincia mañana y el 1º será con guardias de 24 horas "para garantizar la cobertura de los servicios básicos y urgencias". En los hospitales de día será igual y contarán con profesionales médicos, enfermeros, rayos X y laboratorio. Los centros de salud de la ciudad permanecerán cerrados esos dos días.

El gobierno provincial aseguró que el servicio médico quedó exceptuado del asueto de la administración pública, por lo que hoy y el 31 atenderán con normalidad.