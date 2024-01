En las Fiestas de fin de año hubo hospitales sin guardias

Un acto ingenuo o irresponsable, no importa. Lo cierto es que, de una u otra manera, hubo hospitales sin guardias durante las Fiestas de fin de Año. La situación incluso despertó el enojo de vecinos y provocó preocupación sobre la organización de los distintos centros de salud.

El caso más resonante fue en Naschel. Allí, el Hospital “Dr. Gregorio Levin” estuvo sin médico de guardia. Si había un accidente o la gente concurría al nosocomio por alguna necesidad, se encontraban con la noticia de que debían viajar a otras localidades para ser asistidos. Algo similar se dio en la zona serrana, en los alrededores de San Luis. No hubo problemas mayores de casualidad.

La intendenta de Naschel, Valeria Kuhn, precisó que durante la Navidad y el Año Nuevo el hospital no tuvo un profesional a cargo del servicio. “La directora (de la institución) me avisó que no iban a tener para esos días y que el programa Medicina Interior le informó que no habían organizado las guardias del mes debido a que recién asumían en la gestión; esa fue la justificación que le dieron”, detalló la jefa comunal.

Señaló que la situación está arreglada y ahora el establecimiento está funcionando sin dificultades. “Fue un problema para días claves y es cuando los médicos también se toman sus días; se ve que no consiguieron un reemplazo”, describió.

La intendenta aclaró que por suerte no pasó nada y no hubo ninguna urgencia grave. “Si sucedía algo delicado, los pacientes debían trasladarse a los hospitales de Tilisarao y de La Toma, que estaban pendientes por si había alguna derivación, pero por suerte no hubo ninguna contingencia”, dijo.

Kuhn advirtió que a la salud pública hay que trabajarla en profundidad para que cambie. “Esta fecha fue clave, pero no conocemos en qué situación trabajan los médicos, si están contratados como monotributistas o si pertenecen a la carrera sanitaria. Lo que pasó en las Fiestas seguramente fue porque estuvo mal organizado el cronograma o le pasó algo al médico que debía venir y no había un relevo”, opinó.

Por otro lado, el concejal de Integración por San Luis, David Pereyra, manifestó que hoy tienen sesión extraordinaria. En el encuentro aprovecharán para analizar lo que sucedió con la falta de guardia en el hospital. “Queremos darle una solución al tema, por eso lo hablaremos con los demás concejales, vamos a analizar la situación entre todos y reclamar con una nota a las autoridades provinciales que correspondan. El hospital no debe quedarse sin médico de guardia en ninguna fecha del año”, resaltó.

El edil aclaró que la atención generalmente está a la altura de las circunstancias. “El nivel de profesionales que hay entre médicos y enfermeras es muy bueno, aunque ante alguna circunstancia, a veces, no alcanza. La gente del pueblo suele reclamar por el trabajo que hacen, pero más de lo que realizan no pueden”, recalcó.

Redacción/MGE