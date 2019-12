Autoahorristas: secuestran hasta 10 autos semanales por morosidad

La problemática que atraviesan los autoahorristas de San Luis sigue arrojando novedades. Tras lidiar con los abultados incrementos en los planes de ahorro y después de atravesar controversias por el fallo de la jueza María Eugenia Bona —quien rechazó un recurso de amparo que pedía retrotraer los valores de las cuotas (medida sobre la que posteriormente la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Nº 2 declaró nulidad)— gran parte de los clientes fueron sorprendidos por los remates de sus vehículos. Según sostuvo uno de los damnificados por las subas, Damián Cabáñez, la morosidad de pago provocó la emisión de entre 8 y 10 pedidos de secuestro de unidades por semana. Las más perjudicadas son las 5 mil personas que tienen sus coches en la calle, ya que el 80% presenta deudas. A la tercera cuota impaga, las compañías pueden iniciar los trámites de intimaciones, que culminan en el secuestro de rodados.



“En la provincia éramos alrededor de 8 mil afectados por los aumentos y con el tiempo sufrimos el abandono de los sistemas de autoahorro. Quienes solo se encontraban pagando planes perdieron lo aportado, pero los que sintieron en mayor medida el impacto son los que tienen sus autos en la calle, porque aunque muchos trataron de hacer la devolución de las unidades quedaron con deudas que superan el valor de los vehículos”, señaló. “Los pedidos de secuestro nos dejan en una situación en la que no interpretamos a la Justicia, porque saben que hay amparos en todo el país y asimismo están tratando de que se hagan los secuestros”, agregó.



El conflicto de los autoahorristas inició en los últimos meses de 2018, cuando las compañías incrementaron los valores móviles de las unidades bajo criterios que, según los afectados, no están regulados por ningún ente y no se rigen ni por la inflación, ni por el dólar. Para graficar: un Volkswagen Gol Trend modelo 2017 tenía un valor móvil aproximado de $228 mil; ahora el mismo alcanza $1.200.000, con lo cual, sus cuotas se tasan en cifras que superan los $20 mil mensuales.

Los damnificados aguardan normativas nacionales para regular los precios de las cuotas.





La situación del secuestro de un vehículo coloca a los alcanzados por la medida en un callejón sin salida, donde la mayoría termina perdiendo dinero. Cintia Sosa, una de las afectadas, explicó a través de su caso particular los detalles de las intimaciones. La mujer posee un Fiat Palio 2018 por el que abonaba una cuota de $16 mil; más allá de las dificultades económicas para hacer frente al pago, estuvo totalmente impedida cuando quedó sin trabajo. Ahora aguarda que le llegue una intimación.



“Yo me acerqué a la empresa para buscar un acuerdo. Me dijeron que no podía devolverlo porque antes me tenía que llegar un ultimátum. También me indicaron que podía venderlo, pero tengo que buscar a alguien que siga pagando las 38 cuotas que quedan. Me explicaron que si remataban el auto, tenía que pagar la diferencia que quedara”, dijo.



Por otra parte, recordó que le ofrecieron la posibilidad de quedarse con el vehículo y abonar un plus para saldar su deuda, pero de este modo tenía que efectivizar cuotas de $21 mil.



“El coche no es de alta gama, pero con lo que estaba pagando llegaba al valor de una Toyota Hilux. Empecé con cuotas de $3 mil y se fueron a $16 mil. No puedo seguir pagando: sé que voy a perder, las empresas juegan con las personas", añadió. Ahora espera la intimación y el secuestro.



Un problema similar vivió Ana, una damnificada que por todo el drama legal que afrontó prefirió mantener detalles de su identidad en reserva. Empezó pagando un plan de $3 mil por mes por un Fiat Palio Attractive, en el año 2015, pero últimamente las cuotas escalaron a $13 mil y el valor móvil se duplicó.



“Actualmente, el coche está costando más de medio millón de pesos, cuando inicialmente al contado estaba en $120 mil. La situación se tornó insostenible y me lo quitaron en marzo de este año, fue todo rápido; estábamos en otro pueblo, llegaron a avisarnos que nos quitarían el auto y efectivamente se lo llevaron. Nos dejaron tirados”, lamentó.



Para poder normalizar su situación tenía que concretar un pago equivalente a $500 mil, que podía realizar en dos cuotas. “Era muchísima plata. Finalmente me enteré que el auto se remató en Buenos Aires a $120 mil”, puntualizó.



Aquí nace otro problema: el drama no se termina con el secuestro del auto. Si el valor de remate no cubre la deuda generada al momento de la quita del vehículo, la diferencia que queda aún debe saldarla el autoahorrista.

Alerta por impuestos

A raíz de la Ley de Emergencia Económica algunos autos de lujo serán alcanzados por impuestos, se trata de un 25% de tasa para los que valen más de $1,7 millones. Con las fluctuaciones económicas hay vehículos que no son de alta gama, pero rozan el precio mínimo para el impuesto. Para evitarlo, piden regular los valores móviles.