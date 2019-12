En los últimos 3 años las ventas navideñas cayeron un 30%

Papá Noel sufrió los vaivenes de la economía argentina y su paso por San Luis arrojó cifras negativas. Según algunos comerciantes del microcentro puntano, durante los últimos tres años se registró una caída del 30% en las ventas. El impacto más fuerte se dio en la comparativa anual 2018-2019, donde la baja fue de entre el 30% y el 60%, dependiendo de los rubros. La excepcionalidad ocurrió en las jugueterías, donde la reducción desde 2017 fue del 15%.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Jorge Moyano, explicó que para la entidad es difícil brindar una estadística actualizada ya que no cuenta con una estructura que le permita recabar la información como lo puede hacer la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, por ejemplo; pero confirmó que en la praxis evidenciaron una reducción de las ventas en los últimos tres años. “Hubo una baja absolutamente, se trató en promedio del 30% menos de unidades vendidas”, afirmó.

A su vez, describió que los locales ofrecieron alternativas como promociones, cuotas sin interés que en líneas generales no superaron los tres pagos, y descuentos por compras en efectivo. “Si bien la provincia ha hecho un esfuerzo en la contención social, no alcanza para sostener la inflación, estamos por debajo de los números nacionales”, aseguró.

Recordó que hay una nueva brecha de mercado que se orienta a las ventas por internet. No hay datos oficiales que describan el escenario local, lo cierto es que se trata de una tendencia en crecimiento. “La cifra de transacciones online no es significativa de cara a un impacto, pero es una actividad que se concreta; lo que verdaderamente produjo dificultades fueron los puestos de venta callejera no registrados”, aseguró.

A grandes rasgos, el sector más perjudicado en el plano local fue el de los productos informáticos, donde la caída anual con respecto a 2018 fue de entre el 48% y el 60%. “Me atrevería a decir con seguridad que en los últimos 3 años las ventas bajaron un 40%”, sostuvo Carlos Figueroa, dueño del local Mi PC.

“El 80% de los clientes compró con tarjeta de crédito y de débito, el efectivo casi ni se manejó. Las ventas fueron muy escasas. El factor es la desconfianza, hay inestabilidad y la gente cuida el dinero”, añadió. A diferencia de otros años esta vez no invertirá en mercadería para el día de Reyes Magos, dado que el stock que adquirió con fines navideños no tuvo la salida que tenía en mente.

Los productos que más se vendieron fueron los más económicos, como auriculares, joysticks, lentes de realidad virtual y vi-

deojuegos, que oscilan entre los $300 y $700.

En el caso de las jugueterías hubo particularidades positivas si se compara con el drama de otros rubros. “He notado una reducción en las ventas del 15% en los últimos tres años. El bajón de la economía provoca que la gente cuide muy bien su dinero”, indicó Mamer Llanos, de Toty`s Juguetería.

Una situación diferente experimentó la juguetería Detalles. En los últimos tres años mantuvo una venta “estable”, sufrió una baja en 2018 y remontó esta temporada en un 20%. “Para nosotros fue una Navidad positiva, empezamos bien el mes y desde la noche de las jugueterías, medida que impulsó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete para el incremento de las ventas, nos fue excelente", sostuvo Fanny Luján.

“Si bien los productos sufrieron aumentos de hasta el 50% en algunos casos, la gente compró mucho, con inversiones mínimas de $1000. En gran medida optaron por el efectivo para aprovechar descuentos del 10%, pero también hubo compras con tarjetas de crédito en 3 cuotas sin interés; ahora nos estamos preparando para Reyes Magos, donde ofreceremos descuentos para pagos en efectivo”, agregó.

En el rubro de la ropa se evidenció una merma de entre el 25% y el 30% con respecto a 2018, mientras que el porcentaje va del 30% al 35% de caída en los últimos tres años. “Entendemos que se debe a la recesión; la gente elige el crédito y lo que hemos notado es que antes compraban cuatro o cinco productos para regalar, ahora vienen por lo justo, buscan precios”, señaló un encargado del local Máximo.

“Lo que hemos visto es que hay más compras por internet. No se trata de un número importante, pero está haciendo la diferencia, la gente compra mucho por Mercado Libre”, concluyó.