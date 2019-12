Ensayarán la coreo "Un violador en tu camino" en plaza Independencia

Tal como ocurrió en otros países Latinoamericanos este sábado en la plaza Independencia será el ensayo de la performance feminista.

Mujeres y disidencias de San Luis se reunirán en la plaza Independencia este sábado a las 18, para participar del ensayo del canto coral feminista “Un violador en tu camino”. La comisión organizadora autoconvocada pidió que las presentes vistan de negro, con sus pañuelos verdes y una venda para cubrir los ojos.

La coreografía se replicó en varias ciudades de Latinoamérica luego de que la colectiva “Las Tesis” hiciera una interpretación en la ciudad de Santiago, Chile.

Ahora las puntanas se sumarán a la iniciativa. La cantautora e integrante de Nosotras Tan-Bién y MamaCora, Yeka Ramos, estará a cargo de la dirección coral. “Yo no pertenezco a ninguna agrupación, pero publiqué en Facebook que en Salta hicieron la réplica de la coreo, entonces pedí que avisaran si lo hacían en San Luis; me llamó una militante feminista y me propuso dirigirlo”, sostuvo en diálogo con El Diario de la República.

Durante el ensayo consensuarán todos los detalles para la interpretación y acordarán la fecha de filmación.

Griselda Guerrero, Susho Fernández, Cinthya Cocco y Andrea Roldán trabajan en la organización, pero el evento es colectivo.

Algunos detalles para tener en cuenta

El mensaje de convocatoria que circuló por Whatsapp incluye algunos detalles para que quienes participen tengan en cuenta:

-Es indispensable que sepamos la letra de memoria y que proyectemos muchísimo la voz. Gran parte de la contundencia de esta acción tiene que ver con el canto colectivo, por lo cual estar muy seguras de qué cantar y cuándo. Para eso, escuchar, escuchar, escuchar y escuchar la referencia de audio.

-El texto tiene modificaciones en relación con la versión original.

-Para que la acción sea contundente es importante que estemos sincronizades y sepamos las pautas de distribución en el espacio y marcas de la coreo que se trabajará en el ensayo.

-Venda negra para los ojos (de alguna tela transparente que permita registrar lo que está sucediendo alrededor).

- Ropa negra.

-Pañuelo verde en la muñeca.

Sobre la letra

(Cambio peso hacia la izquierda, empieza pie derecho)

El patriarcado es un juez

Que nos juzga por nacer

Y nuestro castigo

Es la violencia que ya ves

Es femicidio (sentadillas con manos en la nuca)

transfemicidio /feminicidio (parades)

Impunidad para mi asesino

(sentadillas con manos en la nuca)

Es la desaparición

(sentadillas con manos en la nuca)

Es la violación

(sentadillas con manos en la nuca)

(bailecito -mantener pecho abierto-)

Y la culpa no era mía

Ni donde estaba

Ni como vestía (x4)

El violador eras VOS

El violador sos VOS

(señalando en cada VOS)

Es la yuta (señalo izquierda con brazo izquierdo)

Los jueces (señalo frente con brazo izquierdo)

El Estado _(señal circular con brazo izquierdo) _

El presidente (brazos en cruz arriba)

(Al ritmo puño izquierdo)

EL ESTADO OPRESOR ES UN MACHO VIOLADOR

EL ESTADO OPRESOR ES UN MACHO VIOLADOR

El violador sos VOS

El violador sos VOS

(señalando en cada VOS)

(mano izquierda al costado de la boca)

Escuche bien, su señoría

No estamos desaparecides

nos secuestró la policía

para trata y mercancia.

El violador sos VOS

El violador sos VOS

El violador sos VOS

El violador sos VOS

(señalando en cada VOS)

Señora jueza, (tapo ojos con dos manos)

que le pasó (tapó oídos con dos manos)

(dos manos al costado de la boca:)

que de les pobres se olvidó

No se sorprenda y entienda bien

que el aborto, será ley (puño izquierdo al ritmo)

El aborto, será ley

El aborto, será ley

El aborto será ley

(SOSTENER PUÑO)