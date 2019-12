Mercado ganadero: hora de barajar y dar de nuevo

El mercado ganadero sigue muy bien ofertado. Los datos de la faena de noviembre dan cuenta de que se vendieron a los frigoríficos 1.158.000 animales, de los que el 47% fueron hembras, repitiendo la tendencia a la reducción en su participación. La caída en vaquillonas fue de más del 10%, y en vacas levemente inferior.



De todos modos, la oferta de hembras sigue siendo alta y como viene sucediendo a lo largo de todo el año, tiene que ver con la fuerte demanda de China, la necesidad de hacerse de dinero de los criadores para pagar gastos y la salida de hacienda de los feedlots, que están en pleno proceso de vaciado y con bajo nivel de reposición en los corrales.



Crece por otro lado, en términos no solo porcentuales, sino también nominales, la presencia de machos, lo que tiene que ver no solo con la oferta de los feedlots, sino sobre todo con la salida de hacienda que estuvo en la recría.



En lo que va del año la faena vacuna suma 12,5 millones de animales y si durante diciembre se repite el mismo nivel de oferta que en noviembre (hay que ver qué influencia tienen los feriados y las necesidades fiscales de los productores, ya que algunos suelen diferir ventas al año siguiente por cuestiones de balance e impositivas) se alcanzaría entonces las 13,6 millones de cabezas, superando levemente el alto volumen del año pasado.



La consecuencia de estos niveles de oferta será entonces, de acuerdo a las cuentas que hacen muchos analistas, una muy probable leve reducción del stock de hembras del orden del 2 al 3 por ciento, lo que estaría espantando los fantasmas de la liquidación. El dato se conocerá cuando Senasa informe el stock a marzo, pero teniendo en cuenta este análisis no correría riesgo la oferta de terneros de la zafra próxima, que tendría a su vez un buen nivel de destete por las buenas condiciones climáticas en la que se dio el servicio.



La todavía alta oferta de hacienda cedería a partir del verano. Se espera que en el primer trimestre haya una marcada reducción de los ofrecimientos, lo que daría lugar a una recomposición de los precios.



Muchos sostienen el argumento en los bajos niveles de stock en los feedlots, que según algunos operadores son 20% inferiores a los promedios de los últimos años, pero además hay que tener en cuenta que el ganado que está en los corrales en el verano suele disminuir sus niveles de conversión de granos en carne, demorando más su terminación.



A su vez también iría bajando la oferta de vacas, al menos hasta que se concreten los tactos, por lo que durante el período enero–abril habría menos oferta de vientres improductivos.



Por el lado del engorde a corral, las cuentas no dan buenos resultados y es poco esperable que al menos hasta que esté la zafra disponible no se produzcan grandes encierres. Además ese ganado estará listo, con suerte, para el invierno. Y por otro lado hay que ver cómo quedan las variables del negocio, porque aunque haya oferta la cautela volverá a primar entre los feedloteros.



Por ahora los que vienen comprando hacienda son los productores que tienen campo para hacer recría a pasto y que apuntan a encerrar la hacienda en algún momento del verano, con la clara intención de compensar a campo la inversión de compra y el costo de la producción de carne en los corrales. Y a partir de allí salir con hacienda más pesada, que será la menos ofertada el año que viene.



También están comprando invernada los operadores que integran el negocio de la carne, es decir los matarifes, frigoríficos consumeros y exportadores que tienen también su pata cada vez más metida en el mercado local. Esos operadores, en un contexto de baja disponibilidad de terneros, salieron a hacerse de invernada en las últimas semanas elevando los precios y asumiendo ese costo alto al inicio del proceso de engorde con la intención de cubrirse de los posibles sobresaltos en la situación cambiaria. La idea es no quedar parados en pesos y generar parte de la oferta futura de carne.



Mientras tanto, los feedlots que compran la hacienda y que tienen como eje principal el engorde son los que quedan por ahora fuera de carrera y probablemente vuelvan a comprar cuando crezca la oferta en el otoño, pero también es posible que lo hagan luego de que los recriadores se lleven la cabeza de la zafra.



El que engorda apunta preferentemente a la producción de animales livianos. En el arranque de la gestión de Cambiemos el optimismo dominó la escena, hubo créditos muy blandos para la cría y luego la apertura exportadora alentó la recría y la producción de animales más pesados. Algunos incluso intentaron la recría en los corrales, pero entre 2018 y 2019 la situación se complicó en demasía.



La inflación y la falta de crédito, sumado a un consumo deprimido, dieron por tierra con esas intenciones de crecimiento y actualmente los que engordan prefieren la rotación rápida del capital, que les permite volver a hacerse del dinero en el corto plazo. Por eso la opción más elegida es la de producir animales de 300 a 330 kilos y se va dejando de lado la producción de vaquillonas de 330/350 kilos o los novillitos de 380/400.



A la grave situación económica se agrega la incertidumbre que genera la transición. La semana que viene asumirá el nuevo gobierno y muy probablemente haya retenciones a las exportaciones de carne vacuna superiores a las actuales, que quedaron en torno al 5/6%. Aunque también es muy probable que aumenten las retenciones a las exportaciones de los granos, lo que derivaría en una reducción notable del costo de producción de carne vacuna, aviar y porcina que incluyen en su dieta al maíz como principal insumo, pero también derivados de la molienda de soja, trigo y girasol.



Si a esa baja en el costo se le suma un incremento en la demanda interna y se sostienen en niveles altos las exportaciones de carne vacuna (se supone que así sería por la continuidad de la demanda de China y por las necesidades de dólares del gobierno local), habría una tensión entre consumo y exportación que ahora no se observa y que ayudaría a sostener los precios de la hacienda. En ese esquema mejoraría la situación del mercado, más allá de que las retenciones, un impuesto “malo” en varios sentidos, reducirían el poder de compra de los exportadores, que en estos años no trasladaron a sus compras de hacienda todo lo que pudieron hacerlo en los últimos años.

Crecen las exportaciones vacunas



En octubre las exportaciones de carne vacuna de la Argentina sumaron poco más de 65.000 toneladas peso producto, lo que significaron 96.000 toneladas res con hueso, todo un récord mensual.



El informe sobre las ventas al extranjero del Ipcva destaca que en el “décimo mes de 2019 las ventas al extranjero alcanzaron un valor de U$S363 millones, resultando 96% superiores a los 185 millones de dólares obtenidos en octubre del año 2018. El precio promedio de exportación de octubre fue significativamente superior (+17,6%) al observado a lo largo del mismo mes de 2018". En gran parte el crecimiento en la facturación se debió a los mayores precios pagados por China, cuyas compras representan el 73% del total. Si en 2018 la tonelada promedio comprada por el gigante asiático se pagó U$S4.100, este año el promedio ascendió a U$S4.600, la mejora fue de casi 12%.



Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo de los últimos doce meses, desde noviembre de 2018 a octubre de 2019, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 777 mil toneladas equivalente res con hueso; por un valor superior a 2.770 millones de dólares. Se espera que este año, cuando estén los datos de noviembre y diciembre, se logre superar el récord de 2005, que fue de 775 mil toneladas.