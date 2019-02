Maxi Trusso cerrará la primera edición del "Molino Fest"

El Complejo Molino Fénix se viste de fiesta para recibir a Maxi Trusso, embajador del electropop que estrenará un ciclo musical y cerrará una noche bailable, la primera de futuros encuentros, denominado “Molino Fest”. A partir de las 19 de este domingo, en la explanada habrá músicos provinciales, DJ y varias opciones gastronómicas.

El solista, de un estilo particular, dijo que Villa Mercedes es “un lugar geográficamente muy lindo y estas movidas son muy interesantes, con la familia, para que haya diversión”. En exclusiva para Etc, desde su estudio de grabación en el que continúa la producción de hits, Trusso agregó que “las noches de verano son más entretenidas”.

El cantante de los sombreros estrafalarios aseguró estar contento de presentarse en un espacio que se llama, precisamente, Casa de la Música.

Entre otras actividades, la primera fecha del ciclo contará con un pasillo gastronómico con foods trucks y puestos cerveceros artesanales, entre los que habrá puntos de información para los vecinos y turistas que quieran conocer lo próximo que surgirá en la agenda del Molino.

Después de los warm ups de los Djs residentes, Ismael Sosa, Hugo Ficicchia, Fran Morelli y Lucas Martínez, será el turno del artista invitado, que a diferencia de sus camaradas electrónicos, se presentará con su banda. “Vamos a dar un show electropop y que sea bien bailable”, anticipó el frontman. “Igual mezclamos con pistas para que tenga el sonido a boliche que tanto le impacta a la gente”, aseguró.

Aunque su música podría ser pasada por un Dj, o bien Maxi cantar solo con pistas, al ser el cantante y compositor el invitado prefiere presentarse con una banda. “Son cosas más duraderas, hace que la canción dure más y no dejar la práctica de tocar en un formato clásico”, explicó.

Además, el particular cantante dijo que está “a full con la música, entre viajes me las voy ingeniando para seguir grabando cosas nuevas”.

Trusso es consciente de los cambios en la modalidad de la difusión. Hace pocos días subió su tema “It’s alright” y en la actualidad produce dos singles más, ya que el público cambió y, según cree, casi nadie escucha completo un cd.

“Los voy editando como fragmentos y después los junto en un disco, que es más complicado que lo escuchen, a menos que sea un fanático de una banda en específico”, declaró el productor musical, hijo de un embajador del Vaticano. “Una buena canción te puede hacer movilizar mucho los sentimientos”.

Mientras vivía en Italia, formó el dúo Roy Vedas y popularizaron el auto-tune (un efecto que modifica la voz, muy usado en la actualidad en el trap), a tal punto que llamó la atención de Cher y lo usó en su canción “Believe”.

“Hay que escuchar un poco de todo, no quedan secretos ocultos”, enfatizó el compositor, que suele disfrutar a artistas tan diferentes como Neil Young a Simon and Garfunkel, a The National, Benny Benasi, The Streets, Artic Monkeys, Post Malone, e incluso cantantes que le llegan a través de sus hijas como Taylor Swift y Miley Cirus.

“Hay otros ritmos copados, como el reggaetón y el hip hop también. La clave es escuchar mucho y disfrutar a tu modo, de la manera que encarás la vida a través de la música”, definió el artista que saltó a la difusión masiva con “Please me”, la canción de una franquicia de comercios de electrodomésticos.

Trusso recordó que cuando tenía 20 años escuchaba música anterior a su generación y después descubrió "todo lo nuevo que fue surgiendo”.

Organizado por Casa de la Música, la fiesta para sacarse el sombrero comenzará a partir de las 19, con entrada gratis. En la explanada del Complejo Molino Fénix sonarán las canciones en la pista, mientras que las luces en el cielo guiarán hacia el punto de encuentro.