Estados Unidos: Trump declara emergencia nacional para construir el muro con México

Este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que declarará la "emergencia nacional" para obtener el dinero que necesita para la construcción del muro en la frontera con México.

"Voy a firmar una emergencia nacional", dijo Trump en un acto en el Rosedal de la Casa Blanca, tras afirmar que Estados Unidos no controla sus fronteras y que está sufriendo una invasión "de drogas, de traficantes de personas, de todo tipo de criminales y pandillas".

El presidente aseguró que firmará la emergencia después de la conferencia de prensa. "Luego seremos demandados por la justicia. Posiblemente tendremos otro mal fallo, y luego otro mal fallo, y luego terminaremos en la Corte Suprema", dijo el presidente y agregó: "recién ahí, obtendremos un tratamiento justo". Sin embargo, líderes demócratas e incluso republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado ya dijeron que la medida es "ilegal" y que defenderán la autoridad constitucional del Congreso.

"We’re going to be signing today and registering a National Emergency . . . We have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people—and it’s unacceptable." pic.twitter.com/tUeO8w4vcU