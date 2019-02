La última temporada de “Vikingos” ya tiene sus avances

"Vikingos" está cerca de afrontar la sexta y última temporada. El Canal Historia publicó en su cuenta de Twitter el avance de los que será la última entrega de la serie.

Norsemen lick your wounds now. But never forget. The war is not over ⚔️ Season VI of #VIkings coming to @HISTORY soon, #ShieldGeeks pic.twitter.com/i2nHvh3tIS