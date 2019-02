Marcos Cianchino denunció que su cargo fue usurpado

Alejandra Martín no habría respetado la medida cautelar que le concedió la Justicia a Cianchino y continuó ejerciendo funciones que no eran de su competencia.

Luego de varias denuncias cruzadas, Marcos Cianchino fue restituido por una medida cautelar como presidente del Tribunal de Cuentas municipal, cargo al que fue designado el 10 de diciembre para el período 2019 y del que fue desplazado en tiempo récord por las dos miembros de la mayoría oficialista, Alejandra Martín y Érica Méndez. Pero hubo un agravante que obligó a Cianchino a hacer una denuncia penal anteayer. Es que quien se autodesignó en el cargo, la doctora Martín, no acató la medida cautelar y continuó realizando funciones de presidente del Tribunal, según especificó Cianchino.

"El juez Civil Nº 1 me dio la cautelar, por lo tanto, me reinstalaron en el cargo, pero la doctora Martín desconoció la medida y se atribuyó las funciones de presidente. De hecho firmó órdenes de pago, hizo imputaciones preventivas y compromisos sobre los expedientes, con lo cual no me quedó otra opción que formular una denuncia penal por usurpación de cargo y por desobediencia a una medida judicial. Al mismo tiempo, Martín y la contadora Méndez contrataron abogados para que las defiendan en el amparo. Uno de los abogados es el ex esposo de Martín y fijaron honorarios por 110.000 pesos que, en función en cómo está propuesto el expediente, lo pagaría el Tribunal. Cuando hice la medida de amparo y la cautelar, busqué un abogado privado que solventé en forma particular y también soy miembro del Tribunal, sin embargo, ellas pretenden defenderse con abogados que son sus familiares, a los cuales les pagan 110 mil pesos de honorarios. Consulté con tres abogados sobre cuánto se cobra por ese trabajo y me dijeron que entre 35.000 y 55.000 pesos, con lo cual es un sobreprecio y una administración fraudulenta en referencia a los recursos del Estado", denunció.

Si bien aseguró que no está prohibido que el Tribunal pague los costos del patrocinio legal, sí existe una incompatibilidad "porque vos no podés contratar familiares, para esto y, segundo, habría una cuestión ética y moral de que como miembro del Tribunal de Cuentas por una decisión ilegal e ilegítima, ellas me desplazan de la presidencia y yo pago los honorarios con plata de mi bolsillo; correspondería que hagan lo mismo y no implicar un gasto a los contribuyentes de la ciudad de San Luis".

Anteayer, después de hacer la denuncia penal, Martín se reconoció como vocal y cedió, pero "el delito de usurpación del cargo y de desobediencia a una orden judicial estaría consumado. De cualquier manera, es algo que debería tratar el Tribunal Penal que corresponda por sorteo".

Además, Cianchino presentó una nota al Concejo Deliberante con la denuncia penal, donde informa las irregularidades y le pide al cuerpo legislativo que tome intervención "para que discipline a los miembros de la mayoría, por lo menos para que cumplan la Carta Orgánica Municipal".

Reiteró que el móvil por el cual Martín y Méndez intentan con ahínco desprestigiarlo "es porque tienen miedo de que pueda estudiar los expedientes y encuentre alguna irregularidad, que ya las he encontrado y denunciado al Concejo con anterioridad. Quieren socavar mi credibilidad profesional para que cualquier cosa que yo diga esté teñida de duda".

"Ejerzo mi profesión sin agredir a nadie, sin cometer ilícitos, es inentendible la forma en que ellas desempeñan su actividad. No considero que lo hagan por propia voluntad, claramente entiendo que son instrucciones del doctor —intendente Enrique— Ponce. Les pido que se atengan a cumplir la Constitución", remarcó.