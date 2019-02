Marcos Cianchino: "El robo fue una puesta en escena para perjudicarme"

Marcos Cianchino, miembro por la minoría del Tribunal de Cuentas municipal, asumió como presidente de dicho organismo el 10 de diciembre. Sin embargo, fue destituido por las otras dos integrantes, Alejandra Martín y Érica Méndez. Si bien el contador afirmó que esta no es facultad de sus pares sino del Concejo Deliberante, la medida se consumó y Martín se autodesignó en el cargo. Cianchino dijo que un robo en la sede del Tribunal —un día que él no asistió al estar de vacaciones— fue la excusa para acusarlo de abandono de trabajo y así desplazarlo de su posición en el cuerpo.

Hace tiempo que la relación entre los miembros del Tribunal de Cuentas comenzó a agrietarse, sobre todo tras las denuncias que Cianchino hizo por irregularidades en la gestión de los expedientes municipales y la intención de los integrantes de la mayoría para declarar la caducidad de los documentos, lo que abre la puerta para que puedan ser archivados sin ser revisados. "Tienen graves faltas que ellas aprueban, sin argumentos. Yo me fundo en la norma y en la ley", diferenció.

"No nos hablamos cara a cara, sino por intermedio de los empleados, llegaron al punto de tomar medidas drásticas hasta ejercer violencia psicológica sobre mí para cansarme en el cargo. Yo estoy acá hace once años y nunca entraron a robar y nunca tuve problemas ni con los miembros. Siempre las cuestiones fueron técnicas, profesionales, por diferentes opiniones, pero nunca personales", expresó.

Contó que en noviembre y en diciembre Martín y Méndez se tomaron vacaciones. "En enero es la feria (hay un receso), y ninguna de las dos quería quedarse a cargo del Tribunal. Entonces, el 10 de diciembre me designan presidente, porque me correspondía por Carta Orgánica Municipal y en el término le notifico al intendente que soy el nuevo presidente. Él me manda una carta haciendo graves aseveraciones sobre mi persona. Me dijo que carezco de idoneidad profesional para el cargo, entre otras cosas. El 17 de enero hablo con una de las empleadas para tomarme unos días de vacaciones hasta el 1º de febrero, que es cuando arranca la actividad. Seguramente, ella les avisó a los miembros de la mayoría. Yo me fui un sábado y el lunes entran a robar las oficinas del Tribunal, en Pringles y San Martín", detalló.

Según le informaron, habían entrado a la fuerza a la sede, con una barreta, pero no rompieron la puerta que es de vidrio. Dijo que revolvieron todos los papeles, pero solamente se robaron un celular que era de la Municipalidad y cuya existencia Cianchino desconocía. Agregó que había 2 mil pesos en una caja chica que no se llevaron y que tampoco se robaron las chequeras. "Fue muy raro lo que pasó. Hasta el portero me dijo que fue extraño", expresó.

"La empleada llegó a las 7 a la oficina, pero recién me avisó del robo a las 9:30. Martín y Méndez ya habían ido, ella les avisó antes que a mí. Fueron a hacer la denuncia y me dijeron que estaba todo resuelto, que no hacía falta que vaya. Al otro día me mandan una notificación a mi casa diciéndome que me convocan a una reunión, poniéndole fecha y hora para el día siguiente. En realidad, ellas no están facultadas para hacer eso. Por Carta Orgánica me deberían solicitar una reunión y yo levantar la feria y poner fecha y hora", aseguró.

Además, dijo que nunca lo pudieron notificar de la reunión porque no estaba en su casa en ese momento y que jamás le mandaron un mensaje de texto, un e-mail o lo llamaron por teléfono para avisarle. "Encima, el agente notificador es el sobrino de Martín, por lo cual hay conflicto de intereses", indicó.

"Hacen la reunión y como no fui me destituyen de la presidencia. Eso es un golpe institucional a la Carta Orgánica Municipal, viola el principio de la buena fe, la confianza legítima, porque si me dicen que hay una reunión, en doce horas estoy acá. Ellas usan como fundamento que yo debería haber estado acá, el tema del robo estaba resuelto y me dijeron que estaba todo bien. Si necesitaban algo, yo volvía. Me destituyen diciendo que me han notificado y que yo no me apersoné y abandoné las funciones. En realidad, es una maniobra hecha con mala fe, para poder destituirme de la presidencia justo en un año de elecciones", aseguró.

Como presidente del cuerpo, Cianchino maneja el procedimiento con el que se evalúan los expedientes. También, la representación del Tribunal, por lo que puede hacer denuncias. Además, tiene la facultad de decidir darle prioridad a los expedientes que considere más urgentes.

"Entiendo que tienen instrucciones de aprobar todo. Ellas han limpiado el Tribunal de expedientes para asegurarse, presumo, que Ponce no tenga problemas cuando finalice su gestión. Esa es la función que cumplen. Creo que están muy preocupados, porque se le acaba el mandato al intendente y quieren encubrir las irregularidades de la gestión municipal, justo en un año electoral. Y no les conviene que esté como presidente, porque puedo dirigir el procedimiento, pedir que se acelere el análisis de ciertos expedientes o representar al Tribunal y hacer una denuncia. Manejaría el presupuesto, puedo remover y trasladar el personal. Toda la gente trabaja para ellas dos. Entonces se hace difícil trabajar en el control público, cuando en realidad trabajo solo", señaló.

Cianchino no se quedará de brazos cruzados y está estudiando las medidas que va a tomar sobre esto. "Aún no puedo adelantar nada, lo que sí voy a hacer es defenderme públicamente. Lo más grave para mí es el ataque constante del Poder Ejecutivo y de los miembros del Tribunal a las instituciones, a la Carta Orgánica Municipal y al control público", afirmó.

Agregó que informó a los concejales Roberto González Espíndola y Celeste Aparicio de lo ocurrido y dijo que ellos no estaban al tanto. "Les expliqué lo que pasó realmente, toda esta denuncia de que me han desapoderado y relevado de la presidencia por abandono de funciones. Es todo una maniobra para removerme", concluyó.