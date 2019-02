La acusaron de haber usurpado un cargo y aduce que fue un error

La miembro del Tribunal de Cuentas Municipal de San Luis, Alejandra Martín, se defendió de la denuncia que le hizo el presidente de ese cuerpo, Marcos Cianchino, el lunes por usurpación de cargo. La integrante por la mayoría que responde a las filas del intendente Enrique Ponce dijo que el expediente que firmó como presidente luego de que le llegara la notificación del juez que le restituyó ese lugar a Cianchino, había sido un "error humano" y que inmediatamente pidió su anulación. La vocal aseguró que aún no fue notificada de la denuncia penal que le hizo Cianchino, por lo tanto manifestó que no puede "decir mucho sobre el caso".

Todo comenzó cuando las dos vocales poncistas ‑la otra es Érica Méndez- destituyeron a Cianchino de la presidencia por ausentarse unos días mientras el Tribunal estaba a su cargo durante la feria de enero. Martín aseguró que cuando Cianchino pidió la restitución a su puesto a través de un recurso de amparo, lo que hizo fue demandar al Tribunal de Cuentas que tiene personería jurídica y no a ellas en particular. "Tanto la contadora como yo entendimos que teníamos la obligación institucional y legal de contestarle al señor juez amparista, entonces hicimos las actuaciones para contratar los abogados para pedirle a un escribano que pudiéramos otorgarle poder a esos abogados para representar al Tribunal de Cuentas y contestaran el amparo", expresó.

"Lo que reconocí públicamente es que el día que llegó la medida cautelar intervine como presidente en otro expediente que tenía que ver con la participación a una reunión del Secretariado Permanente que nuclea a todos los tribunales del país y firmé unas actuaciones. Pero soy una persona, me puedo equivocar y de hecho lo hice. Subí una nota en el expediente electrónico y le pedí al presidente que anulara y revocara todas mis actuaciones porque eran nulas. Entiendo que él usó ese error como parte de esa denuncia penal, presumo, porque no sabemos nada todavía de esa denuncia", reiteró.

Sobre la contratación de los abogados para que representen al Tribunal por la suma de 110.000 pesos que denunció Cianchino, la vocal expresó que "tenía que ser un estudio idóneo y que tuviera experiencia en este tipo de juicios. Además no podían ser letrados que trabajaran ni para el gobierno provincial ni municipal, y teníamos menos de 24 horas para seleccionarlo. Elegimos a Esteban Brada y Esteban Nostray -el último ex esposo de Martín- porque ellos reunían todo eso. Los contratamos, pero a la fecha no se les ha pagado nada".

Aclaró que aunque Nostray es su ex esposo "nos divorciamos en 1996 y no lo contraté por calidad de ex marido, porque si fuera por esa calidad no lo hubiese llamado. Lo convoco por su idoneidad como profesional".

Agregó que el monto por el cual se realiza esa contratación "es lo que se estima razonable entre distintos abogados, hasta nos pasaron un monto mayor. Esto no corresponde que lo paguemos de nuestro bolsillo porque no estamos demandadas. El contador demandó al tribunal que integra".