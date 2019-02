Un nene de 7 años fue atacado por un perro en el barrio Lucas Rodríguez

Según su papá, José Albornoz, el niño jugaba con su pelota cuando se le fue a la calle frente a la vivienda. Cuando regresaba el animal lo agarró y le lastimó la cara, la cabeza y el oído. La dueña del animal dice que el niño lo molestaba mientras comía.

Un niño de 7 años fue atacado por un perro de gran porte mientras jugaba en la vereda de la casa de su abuela, en la manzana "Q" del barrio Lucas Rodríguez. "Según los vecinos la pelota se le fue a la calle y al buscarla fue atacado por uno de los perros, que no tienen raza específica y son cruza de manto negro con siberiano", aseguró José Albornoz, el padre del pequeño Ignacio.

"Le lastimó la cara, el área del oído fue la más afectada y tiene muchas heridas, tuvieron que hacerle puntos y por cómo le dejó la oreja tendremos que consultar a un cirujano plástico. Los testigos me dijeron que lo agarró en la calle y que lo soltó porque se le fueron encima todos. La dueña afirma que mi nene estaba en su jardín molestándolo y no es así, ella miente", dijo el Albornoz, quien afirmó que Liliana, la dueña de los animales, y su hermana, amenazan a todo el vecindario.

"Todavía no hicimos la denuncia porque fuimos al médico para constatar las lesiones, y con la certificación hacer la denuncia, lo vió el medico del hospital", aseguró Albornoz y añadió que el ataque fue este martes alrededor de las 11.

Caty, otra vecina, contó que entre los tres perros le mataron la mascota a una señora que viven en la esquina de la cuadra. "A otro lo dejaron al borde de la muerte; a otro lo descaderaron; y atacaron a un hombre que pasaba en bicicleta, que se cayó y quedó con problemas en la cadera. Quisieron tapar todo haciéndose cargo de los gastos, pero estamos todos unidos para que hagan algo con los animales, porque eso no es suficiente", explicó la mujer, que describió a los agresores: "son grandotes, con pelo lacio largo, no sé de qué raza".

Nadie hace denuncias porque dicen que le tienen miedo a la dueña. "Hay muchos niños y esto puede ser peor si nadie hace nada. Tenemos este problema desde hace tres años", aseguró.

Johana vive al frente la vivienda en la que reside la dueña de los perros con los tres ejemplares. "Desde 2016 tengo problemas con la señora. Tengo un shar pei macho, se me metieron a mi casa, lo atacaron y me lo abrieron de punta a punta; le hicieron 25 puntospara salvarlo. Además agarraron a un caniche, le fracturaron las costillas. A los meses volvieron a agarrar a mi perro. Le advertí que esto podía pasar con un niño. No hice exposición, pero si hablé con proteccionistas. Pero la mujer no hace nada con los perros, se va a trabajar a las 7 e la mañana y los deja libres. Hablé con Zoonosis de la Municipalidad, pero no vinieron nunca", aseguró y añadió que cuando fue a reclamarle por tercera vez que guardara los perros, la propietaria y su hermana la amenazó y le pidió que no se meta y que no pregunte más nada.