Evalúan contratar una empresa para que compacte 430 motos

Aún habrá que esperar para ver a las 430 motocicletas secuestradas en distintos operativos viales hechas chatarra. El llamado a licitación que hizo el Municipio hace unos meses quedó desierto, es decir que ninguna empresa se presentó como oferente, por lo que deberán realizar uno nuevo o proceder a la contratación directa. Los rodados llevan de 2 a 12 años en el depósito vehicular de la Comuna y nunca fueron reclamados.

El plazo para conseguir una compañía que accediera a la destrucción venció esta semana. El procedimiento fue aprobado por el Concejo Deliberante en abril del año pasado. En julio publicaron la nómina de los ciclomotores en el Boletín Oficial, en El Diario y en la Mesa de Entrada del edificio municipal para que el propietario pudiese recuperarlo. El listado incluyó los datos del acta de infracción, fecha de ingreso, nombre y apellido del dueño, patente, color, marca, estado general y número de chasis o motor para que fuera rápidamente identificado. Sin embargo, concluido los plazos, que se extendió a setiembre, nadie apareció por el Tribunal de Faltas para reclamar alguno de los vehículos.

El secretario de Gobierno, Emmanuel Estrada Dubor, explicó que "la licitación se encuentra desierta ya que culminó el plazo para la presentación de ofertas para realizar la compactación. No se presentó ninguna empresa y ahora tendremos que convenir si procedemos a realizar otro llamado o a contratar directamente una firma para que lo haga".

Si bien estuvieron en contacto con compañías de Mendoza y Córdoba, a las que invitaron a participar del llamado, ninguna consideró hacer una oferta.

Estrada Dubor especificó que los interesados debían cumplir con ciertos requisitos. "La ordenanza que autorizó el procedimiento establece que no se puede abonar ningún canon, que no puede demandarle ninguna erogación al Municipio, sino que debería percibirse en caso de vender el material a la empresa. Además, deben tener en cuenta medidas ambientales por la chatarra que se venda en el mercado, y es importante hacer algo para que le retribuya a la Comuna parte del gasto mensual que conlleva todos los meses tener motos en el depósito, como los gastos de alquiler, de personal de vigilancia, seguros y matafuegos", indicó el secretario de Gobierno.

Entre los ciclomotores que tienen como destino la destrucción, hay 39 que permanecían en el galpón vehicular desde el 2009, otros 71 que fueron confiscados en los controles viales realizados en el 2010, otros 57 más que secuestraron en el transcurso de 2011, 41 más que datan de 2012, 74 que están desde el 2013, 74 más de 2014 y el mismo número del 2015.

La normativa apunta a descomprimir el depósito ubicado en la esquina de Chile y Pringles ya que con tantos vehículos en infracción, llegó a estar colapsado. Por otra parte, el centenar de motos evidencia que la mayoría de ellas no están registradas o no fueron retiradas porque los propietarios no cuentan con la documentación, es decir que no tienen los papeles en regla.

Actualmente, el número de rodados supera los mil.

"Seguiremos buscando una empresa para terminar con este proceso que es importante para el Municipio. Una vez que concluyamos con la destrucción de estas primeras 430 motos, seguiremos con aquellas que tengan una estadía de hasta dos años", sostuvo Estrada Dubor.