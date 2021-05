En los dos depósitos municipales hay unas 2.500 motos secuestradas

Son unas 2.500 las motocicletas que han dejado de circular por las calles mercedinas. La mitad de ellas están alojadas en los galpones municipales desde hace más de cinco años y sus dueños no las han reclamado. Pero los que quieran recuperar su vehículo tienen que dirigirse al Tribunal Municipal de Faltas. "El objetivo de los controles que realizamos es proteger la vida de toda la ciudadanía ya que las infracciones más frecuentes son la falta de casco y circular en exceso de velocidad. Y es fundamental reforzar la concientización vial", explicó Diego Ochoa, secretario de Gobierno municipal.

También el funcionario sostuvo que una de los pedidos del intendente Maximiliano Frontera al iniciar la gestión fue reforzar las campañas de educación, para que el manejar sea a conciencia y con responsabilidad. "Si los inspectores paran a un motociclista y este no tiene el casco reglamentario, le piden que se vuelva a buscarlo, pero si ya ven que no tiene luces, ni plásticos, ni papeles, ni tiene carnet, nada, se debe llevar el rodado a los depósitos, y se les labra un acta que es remitida al Tribunal Municipal de Faltas. Para recuperarla debe dirigirse por San Juan y Presidente Perón para conocer cuál es el valor de la sanción", detalló. Luego esclareció que el objetivo de los controles vehiculares no es el labrar actas ni quitarle el utilitario al ciudadano. "Lo que pretendemos es generar un cambio cultural que es necesario. Creo que el camino por donde vamos es el correcto ya que es visible la reducción de accidentes, por ejemplo", dijo.

Con los controles viales pretenden proteger la vida de los conductores y de la ciudadanía.

Ochoa recordó que para aquellas motos que llevan años en los depósitos hay un proyecto de compactación pendiente. "Tiene que tener un tratamiento legislativo, está todo en proceso de análisis, pero cuando eso se apruebe se convertirá en chatarra", agregó.

Todos los requisitos que piden los inspectores son los que están reglamentados por la Ley Nacional de Tránsito a la que la ciudad está adherida. "Es decir, controlamos la cantidad de ocupantes por moto, que no haya menores de 10 años como acompañantes, y todos los ítems reglamentarios", aclaró.

Asimismo, el funcionario remarcó que los registros indican que desde enero de 2020 las infracciones de tránsito se redujeron en un 40%. "Esto en parte tiene que ver con la pandemia, pero también en que hay un cambio de conducta. Nuestro principal objetivo es reducir todas esas cosas que frecuentemente se reincidían. Uno de los más importantes es el manejar después de haber ingerido alcohol. Parece mentira, pero cuando se comete esa falta no se piensa en que están poniendo en riesgo su vida y la de un tercero. Y eso no puede ser así", afirmó.

PARA CONCIENTIZAR

La Comuna trabaja en un proyecto para la creación de dos pistas viales, que junto a charlas en las escuelas formarán parte de programas de concientización sobre leyes de tránsito.

Valores de multas

Desde enero de 2021 el precio de la unidad de multa es de 30 pesos. Y se regula desde un mínimo hacia un máximo. Por ejemplo, circular sin casco puede costar hasta 12 mil pesos; no tener carnet de conducir o que esté vencido hasta 15 mil pesos; no tener el título o el seguro contra terceros, hasta 6 mil pesos, y pasar un semáforo en rojo o ir en contramano puede valer hasta 9 mil pesos. Pero si son varias faltas juntas se hace un monto total.

