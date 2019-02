En un año, el Gobierno arregló más de doscientas escuelas

Con la intención de mantener siempre los colegios en condiciones y dar una solución rápida a los problemas, el programa Infraestructura Escolar se ocupa de atender los reclamos de toda la provincia. Tras poco más de un año de estar bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, ya arreglaron un total de 217 escuelas de los nueve Departamentos de San Luis. Además indicaron que actualmente están con el Plan de Verano, por el cual ya acondicionaron 67 establecimientos, que están listos para empezar el ciclo lectivo el 28 de febrero.

Las autoridades de cada establecimiento elevan quejas al Gobierno por algún inconveniente edilicio. Luego el Ministerio de Educación genera un expediente para que Infraestructura Escolar entre en acción. Así dieron solución, hasta ahora, a 751 reclamos que tienen que ver principalmente con problemas eléctricos, sanitarios, de gas, agua, pintura y cubiertas.

El ministro de Obras Públicas, Felipe Tomasevich, destacó la cantidad de obras que se emprendieron para el sector educativo: "Hicimos y tenemos actualmente, un sinnúmero de trabajos por todas las escuelas de la provincia, que demuestran lo que siempre nos marca el gobernador Alberto Rodríguez Saá como premisa: mejor que prometer es cumplir y ese es el modo de trabajar entre todos para seguir teniendo una provincia ordenada".

Actualmente llevan adelante el Plan de Verano, fundamental para que todas las escuelas lleguen en condiciones al comienzo de clases: "Ahora estamos trabajando más rápido. Arreglamos unas tres escuelas por día y llegamos a las 67 intervenidas durante este Plan Verano. En estas fechas las autoridades empiezan a reincorporarse a los establecimientos y pueden surgir otros inconvenientes, que nos notifican y nosotros solucionamos. Seguimos aplicando las medidas necesarias para que las escuelas estén seguras para el inicio del ciclo lectivo, que tengan luz, agua, las cloacas en condiciones y los baños operativos", aseguró Diego Canta, jefe de Infraestructura Escolar.

Para emprender las distintas tareas, el Programa tiene una cuadrilla fija de unos 35 trabajadores que destacan en distintas especialidades, para estar cubiertos ante cualquier inconveniente que surja. "Cada uno sabe lo que tiene que hacer y hasta que el problema no se soluciona, no vuelven. Estoy muy contento porque le ponen muchas ganas y están muy comprometidos", manifestó Canta.

Una de las novedades en el Plan Verano 2019 fue el acondicionamiento de los equipos de calefacción, para que cuando llegue el frío no den problemas al encenderlos. El jefe de Infraestructura Escolar indicó que "durante la misma época del año pasado no hicimos esto, lo cual fue un error. Nos vamos perfeccionando en la organización. En el invierno pasado trabajamos en la calefacción, pero ahora decidimos no cortar y seguir haciéndolo, para que cuando llegue el frío el 100 por ciento de las escuelas, tengan sus equipamientos en condiciones".

Respecto al arreglo de estufas, durante 2018 en Villa Mercedes trabajaron con personal de la UPrO (Universidad Provincial de Oficios). En total arreglaron 606 artefactos de 21 escuelas distintas de esa localidad. En el Programa adelantaron que este año harán una extensión de tareas a otras especialidades, ya que el convenio que firmaron era amplio y contemplaba esa posibilidad.

Por último, Canta aseguró que los trabajos no finalizarán el 28 de febrero: "El programa de Infraestructura Escolar trabaja los 365 días del año sin parar. Ahora termina el Plan de Verano, pero seguramente sigamos recibiendo reclamos. Los vamos a programar para darles solución lo más rápido posible. Tendremos un muy buen inicio de clases este año".