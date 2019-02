Críticas a Ponce por el mausoleo de su padre

Sebastián Ponce Bertomeu, hermano del intendente capitalino, expuso públicamente al jefe comunal Enrique por el mausoleo donde yacen los restos de Carlos Ponce, ex intendente de la ciudad durante ocho años. Según lo que cuenta el abogado, el intendente junto al secretario de Hacienda, Esteban Pringles, quieren "expropiar la tumba" de su padre.



A continuación, el escrito íntegro que el ex concejal posteó en Facebook durante la mañana del jueves:



"Enrique 'Ponce' y 'Tebito' Pringles, durante años el mausoleo donde se encuentra mi padre ha estado a nombre de mi familia Ponce Bertomeu, durante años mi familia ha pagado para que los restos de mi padre se encuentren en paz y en un lugar digno, mi familia pagó su sepelio íntegro y la reforma del mausoleo que la Municipalidad mantenía en estado calamitoso, y ahora el contador Pringles lo da de baja de oficio. ¿Es que el Sr. Intendente empezará ahora después de 14 años a pagar por el lugar donde se encuentra su padre también? ¿Expropiará el mausoleo como último acto de gobierno? Lo que han hecho no solo es un acto miserable, propio de la naturaleza humana de los que lo ejecutan, sino un acto ilegal y arbitrario, plagado de resentimiento. No te hagas problema 'Enriquito', y vos tampoco 'Tebito', mi familia no necesita un cajón para recordar a mi padre, lo llevamos bien en el corazón. Sigo sosteniendo, a algunas personas les queda muy grande el apellido, por favor dejen ya de colgarse de los pantalones de mi padre".