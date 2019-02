Nueva tendencia: ofrecen dos servicios en un mismo local

Dos marcas de ropa abrieron un café para sumar más ventas. Y una peluquera tiene bijouterie y regalería.

Todavía no son mayoría pero a medida que uno camina las calles de la ciudad encuentra locales comerciales que ofrecen dos rubros diferentes. Se puede cortar el pelo y comprar bijouterie, tomar un café y probarse una camisa o mientras espera que le expriman un jugo pagar por ese jean que necesitaba. Algunos lo hacen como una idea original que alguna vez tuvieron y otros, por la crisis económica, se ven obligados a incorporar algo más para poder vender.

Pablo Pérez (40 años) es dueño de la marca Pasión Hípica que hace ocho años vende ropa de campo aggiornada y que también incorporó productos regionales con el nombre Sabores Pasión Hípica. Pero como le gustan los desafíos, hace cinco meses abrió un café boutique en Avenida España y Rivadavia. La inauguración formal fue el 21 de setiembre del año pasado en un salón que estuvo durante un año en remodelación. “Había mucha expectativa en la gente que diariamente pasa o trabaja en esta zona por saber qué íbamos a poner, sobre todo porque se habían acostumbrado al café panadería que estaba antes. El local estuvo listo el 10 de setiembre y a mí se me ocurrió ese día sacarle todo el empapelado de los vidrios como anticipo, pero eso generó tal necesidad en la gente que tuvimos que abrir una semana antes de lo previsto. Y recién a la semana siguiente hice la reunión formal con clientes y proveedores como se hace habitualmente”.

Pérez dijo que su marca “siempre busca las tendencias y como hoy la situación económica está muy complicada, hay que tratar de diversificarse para generar nuevos ingresos”. Y dijo que se animó con el café porque “cuando hay crisis la gente puede prescindir de cualquier cosa, menos de comer. Y como nuestra marca está orientada hace un par de años a vender productos alimenticios como dulces, miel, alfajores, vinos, licores y conservas; algo teníamos que ver con el rubro gastronómico”.

También contó que “toda la gastronomía de San Luis está sufriendo una crisis importante, pero dentro de ese panorama, estamos bien. Siempre viene gente nueva y nos felicitan por el café. Y los proveedores nos marcan el parámetro de dónde estamos parados: el primer mes empezamos vendiendo 25 kilos de café y a principios de este mes llegamos a los 50 kilos”.

Otro comerciante joven que se animó a mezclar ropa con bebidas es Franco Gianello (33 años), dueño de Black Cofee & Juice y del local de ropa Trewa. “Empecé con la ropa hace siete años para salir de los negocios familiares. Pero siempre tuve la idea de poner un bar para tener café y ropa juntos, que son los rubros que más comercios tienen en esta ciudad. Por distintas razones no lo podía concretar hasta que el año pasado pude instalarlo ya que este lugar tiene dos plantas. Me pareció una buena idea activar la venta de ropa acompañada con el café”.

Gianello explicó admitió que su idea “es rara para lo que es el centro comercial de San Luis, pero es necesaria por lo floja que está hoy la industria textil. Aparte que el rubro bar y café me gusta mucho”. Y comentó que “el local de ropa se mantiene con la clientela que logré armar desde hace siete años. Y el café también está direccionado a los jóvenes porque es un autoservicio y le damos mucha importancia a los jugos y licuados”.

El concepto que incorporó es el de "café al paso, porque la idea es que compres y te lo lleves a tu lugar de trabajo. Esa es la tendencia de las cadenas que están en las grandes ciudades: servicio rápido con vajilla descartable para optimizar el tiempo".

Agueda llegó hace 30 años a San Luis desde un pueblo del sur de Córdoba para acompañar a la hija de una amiga que se venía a estudiar a la universidad nacional. “Y la verdad es que me gustó la ciudad y me decidí a venirme”, cuenta la mujer que abrió su peluquería en la esquina de Rivadavia y Balcarce. Ella se siente un poco pionera en esto de tener en un solo lugar más de un rubro comercial porque desde que lo abrió “siempre lo tuve con bijouterie y productos de belleza. La idea era que las clientas que venían a peinarse, cortarse el pelo o hacerse tintura también pudieran comprar algún lápiz de labios, un esmalte para uñas o un rímel. Y también ayudarlas a salir del paso para algún regalo que tuvieran que hacer”.

Hoy además ofrece carteras, mochilas, billeteras, aros, anillos, collares, perfumes y distintos productos de regalería que le generaron una clientela nueva. “Lo hice porque se me ocurrió que podía tener otro ingreso. En realidad mi trabajo fuerte es la peluquería y los otros productos los tengo como algo extra, nunca pensé en cambiarme de rubro. Pero es cierto que todos los días algo se vende”.

Algunos elementos los incorpora según la época del año, “ahora tengo mochilas por las dudas que alguna madre le tenga que comprar a último momento a alguno de sus hijos, cuando empiecen las clases. Y para fin de año traigo más regalitos por las fiestas. Pero siempre lo fui incorporando yo, no fue por demanda de la gente”.

Los aros, collares y anillos de acero quirúrgico, además de los accesorios para el pelo son lo que más vende, porque según dijo “siempre las clientas necesitan algo de esto para ir a una fiesta o reunión. Primero viene por el pelo y después por los accesorios. Pero siempre son cosas pequeñas”. Y con orgullo dice: “En este barrio saben que Águeda las saca del apuro”.