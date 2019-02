Ibersonz, el venezolano que escapó de la crisis en dos ruedas

“Pensé que los gestos de humanidad habían desaparecido", expresó Ibersonz, el hombre que hace pocos días cruzó los Andes en bicicleta en busca de un sueño mejor en la Argentina. Nació en Venezuela y allí vivió hasta el 24 de diciembre de 2017, momento en el que tomó su bicicleta y decidió comenzar una travesía que se extendió más de lo esperado. En un horario entre las 14 y las 15 a fines de febrero, llegó a la ciudad de San Luis, que lo recibió con un calor que el caribeño aseguró superaba todo lo conocido en sus 37 años.

Sin embargo, el hombre que es músico, solo estuvo unos días en tierras puntanas. Su destino final será Buenos Aires.

Algunos datos de su vida en Venezuela, incluso su apellido decidió reservárselos. Su actitud se explica por la crisis económica y social que vive su país. Nació en el estado de Carabobo en una ciudad ubicada a unos 45 minutos, en auto, de Caracas, la capital bolivariana. En la zona no hay explotación petrolera, sino que su economía se sustenta en la industria, principalmente la automotriz. Aunque la región, no escapa al problema que sufre la población por el desabastecimiento de alimentos. En ese contexto emprendió su viaje. "Por aquellos días, literalmente, pasaba hambre. Había bajado 15 kilos en 5 días. Por la falta de nutrición una tarde me desmayé. Cuando tuve la suerte de despertar no tuve mucho que pensar. Me dije: 'Aún estoy vivo así que me voy. Si me quedo moriré'", contó y agregó que la misma crisis que vive su país lo dejó sin trabajo y sin posibilidades de conseguir otro.

Su título lo habilitaba para dar clases de música y a eso se dedicaba. A los 8 años a través de la televisión conoció su vocación y a los 14 comenzó a tomar clases de guitarra. "He dado clases, pero a mí siempre me gustó la tarima", dijo refiriéndose a la idea de subirse a un escenario y cantar alguno de los temas que grabó en sus dos discos. "Decidí venir a la Argentina porque me contacté con personas que me propusieron trabajar en Buenos Aires", explicó.

Los bienes que Ibersonz logró juntar a lo largo de su vida los tuvo que vender para poder comer. "Llegué a tener una colchoneta en el piso para dormir, un bolso hecho con mis manos y la bicicleta. Comencé mi viaje sin dinero, pero recibí la ayuda de quienes me crucé en el camino. Cuando salí de Venezuela, por todo lo vivido, pensé que los gestos de humanidad ya no existían, pero descubrí que todavía queda gente solidaria", relató el caribeño que tenía planes de terminar el recorrido en cuatro meses, pero se retrasó por algunos eventos climáticos y por la hospitalidad de la gente que le ofrecía su casa para que descansara antes de volver a rodar.

Entre los inconvenientes que tuvo que atravesar y superó, estuvieron dos tormentas: una de arena y la otra de granizo. Además una inmensa nube de niebla mojó el techo de la carpa en la que descansaba en algún lugar perdido del Perú. Durmió sin abrigo en una montaña de Ecuador con alrededor de 8 grados de temperatura. "Varios de esos eventos decidí compartirlos en el canal de YouTube que lleva mi nombre. A través de esa página pretendo ganar suscriptores para poder generar divisas que me ayuden a concluir mi viaje", contó el aventurero.

Nunca se casó. Tampoco tuvo hijos, quiere hacerlo, pero en un ámbito donde pueda darle a su familia un mínimo bienestar. "No soy ciclista ni tengo un entrenamiento deportivo. Las ganas de estar mejor son las que me impulsan a pedalear", aseguró y agregó: "En el trayecto tuve un fuerte dolor abdominal. Decidí continuar y hacerlo despacio y sin esforzarme demasiado. Cuando me di cuenta había recorrido más de 100 kilómetros. Distraído con mis pensamientos, sobre todo con esos que recuerdan a los seres queridos y lo que dejé atrás, pasó el malestar y avancé en mi ruta hacia una mejor vida".

El cruce del Paso Los Libertadores en Chile fue la puerta de ingreso a la Argentina hace un mes, luego de haber transitado por seis países entre los que estuvieron Colombia, Ecuador y Perú entre otros.

Al entrar a la provincia, una de las primeras localidades en las que paró fue Balde. Allí un puntano mostró su mejor costado.

"El sol del mediodía era perturbador. Me senté en un banco bajo un árbol en una pequeña plaza de Balde. No había un alma. No era para menos, todos estaban a resguardo. Después de unos minutos un hombre y un niño que traían una botella de agua fresca se acercaron. El pequeño estiró su brazo y sin mediar palabra me entregó la bebida. El adulto me recomendó un lugar para acampar. Luego se retiró, pero volvió para hacerme probar unas empanadas", relató el viajero sobre una de sus primeras experiencias en su paso por San Luis.

Todo hace pensar que la meta está cerca. Las incertidumbres abundan. Aunque una única certeza tiene Ibersonz y es la posibilidad irrefutable de que podrá escribir una nueva historia con un solo requisito, que lo traten bien. Un historia que va rodando.