Desde el miércoles se podrá pagar con el celular el estacionamiento medido

El Municipio de San Luis lanzó una aplicación para teléfonos celulares para controlar el estacionamiento medido que comenzaría a funcionar el 6 de marzo y durante todo ese mes, la Comuna se encargará de hacer campañas de difusión por todos los medios para que la gente la conozca y la aprenda a usar. Después de varios intentos sin éxito por instalar un nuevo sistema que ordene el aparcamiento de vehículos en la ciudad, llegó "SEM San Luis" una app que funciona con el celular en ambas plataformas, Android y Apple y que fue desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata. Se podrá cargar crédito de manera digital a través de la aplicación por tarjeta de crédito y débito o por Rapipago. También en puntos de venta en los quioscos, explicó el secretario de Gobierno, Francisco Petrino, en diálogo con Radio Universidad. Además aseguró que quien no quiera usar la tecnología podrá continuar utilizando el sistema actual.

En 2017 el Municipio hizo una licitación para otorgar la modernización del estacionamiento medido de la ciudad a una empresa privada. En agosto eligieron a Elinpar y lo anunciaron con bombos y platillos. Pero en febrero del año pasado decidieron anular la licitación, ya que la empresa pretendía tener libertad absoluta para fijar los incrementos en las tarifas. En la Intendencia dijeron que esta atribución no figuraba en el contrato y que es una facultad que solo ellos pueden establecer y finalmente quedó tal cual estaba.

Petrino manifestó que el sistema es muy sencillo. "Descargás la app en el teléfono -que ya está disponible en el PlayStore de los celulares- cuando llegás al estacionamiento ponés 'llegué' y cuando te vas se pone 'me voy' y el sistema solo computa el tiempo que estuvo estacionado el vehículo", contó.

Dijo que si la gente no quiere o no tiene la app o, por ejemplo, es un visitante, "cuando llega a donde va a dejar su auto debe dirigirse al punto de venta móvil -es decir los empleados del estacionamiento medido- y saca las horas que va a estacionar como con un medidor común. También estarán los puntos fijos como los quioscos y la idea es incorporar el sistema a los supermercados y el shopping. El tiempo mínimo de fraccionamiento será de media hora". Además comentó que por ahora no se modificó el costo del servicio -10 pesos la hora-, pero es probable que se actualicen los precios porque es el mismo desde el año pasado. "Con la app se puede transferir crédito, buscar infracciones e incluso se pueden pagar o hacer un pago anticipado de multa que le hayan realizado por mal estacionamiento", agregó.