Malestar por el nuevo aumento del estacionamiento medido

Si bien la nueva suba del Sistema de Estacionamiento Medido Inteligente (SEMI) había sido el sábado 2 de febrero, los usuarios se fueron encontrando con la sorpresa este lunes a la mañana, a medida que se iban acercando al parquímetro. Para los conductores, el segundo incremento en lo que va del año, que pasó de $10,60 a $14,50, y ahora subió a $15,25, fue “una vergüenza” y con mucho malestar y fastidio pidieron que modifiquen el sistema. La Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad explicó que el aumento fue para cubrir los costos del servicio y las paritarias del año pasado y además aclaró que no tienen previsto que haya nuevos aumentos.

“Es una vergüenza lo que están haciendo en la ciudad. Antes de haber colocado esto y de aumentarlo tanto deberían arreglar las calles”, manifestó Nicolás Vílchez, un usuario que utiliza el servicio todas las mañanas. El hombre mostró su impotencia por la forma en que funciona el servicio y remarcó: “Esto es un invento, en poco tiempo vamos a terminar pagando lo mismo que si lo dejamos en una playa de estacionamiento, no tiene sentido”.

En un recorrido que realizó El Diario por el microcentro, observó que en cada sector donde los usuarios se acercaban a marcar la tarjeta, tanto de ingreso como de salida, quedaban sorprendidos, ya que algunos tampoco sabían que el SEMI había aumentado el 2 de enero. “Hace dos meses que tenía el auto en el taller, mientras tanto me manejaba en moto. Hoy me acerco a marcar y me entero con que subió cinco pesos desde la última vez que estacioné el auto acá. Deberíamos manejarnos todos en moto para que se den cuenta de que nos están estafando”, señaló Lorena Villegas, otra conductora.

Gabriel Osorio, un comerciante de la calle Mitre, comentó que el 2019 le generó un golpe muy fuerte al bolsillo en el tema del estacionamiento, ya que debe dejar obligadamente su vehículo en la puerta del local durante 8 y 10 horas por día, de lunes a sábado. “Tengo un negocio y sé muy bien que las cosas aumentan, y a mí me cuesta explicarle al cliente cuando un producto está más caro. Pero no entiendo por qué subió casi el cincuenta por ciento tan de golpe, lo hubieran hecho en varias etapas”, lamentó el muchacho.

A su vez, explicó que sí o sí debe contar con su auto cerca, ya que tiene que ir varias veces hasta el depósito para reponer la mercadería que le falta. “Ahora gasto casi $120 por día, a veces más, y me parece algo muy elevado. Y ni hablar si me quedo sin saldo en la tarjeta o si me olvido de marcar cuando entro apurado a dejar las cosas, ya perdí la cuenta de la cantidad de multas que pagué por ese motivo”, aclaró el comerciante, que luego agregó: “A los que no somos dueños del local nos exigen que paguemos, pero debería haber algún descuento para los comerciantes que utilizamos el servicio casi cincuenta horas por semana”.

La subsecretaria de Transporte de la Municipalidad, María Eugenia Etchehún, aclaró que desde el 8 de enero del año pasado que no se hacía ninguna actualización de la tarifa. “Durante todo el 2018 hubo incrementos no solo en los costos de los insumos que se utilizan para mantener el servicio, sino que además hubo paritarias del sector de trabajadores. Es por eso que hicimos esta adecuación, tal como lo venimos haciendo en cada comienzo de año, con respecto a la inflación anual final”, explicó.

A su vez, la responsable manifestó que para fijar este aumento tuvieron en cuenta la actualización de la ordenanza impositiva de este año, que fue del 43%, para que el incremento no supere ese valor. Aunque con los dos ajustes la escalada llegó al 43,87%. “Cuando la empresa hace el pedido, nosotros hacemos los estudios necesarios y aprobamos lo que efectivamente se constata que tuvo un incremento de costo”, detalló Etchehún, que comentó que el servicio les había solicitado subir la hora de estacionamiento a 16 pesos. “No sabemos si va a permanecer con este costo durante todo este año, siempre depende de la situación del país, pero por ahora no está previsto otro aumento”, remarcó.